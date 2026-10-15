قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: نحرص على دعم الطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية
الرئيس السيسي: لازم نقارن نفسنا بالدول التانية ونعرف إحنا وصلنا لفين
ميمي جمال: استعد لإجراء عملية جراحية الآن.. خاص
متخلوش حد يقدر ينال من مصر.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لطلاب أكاديمية الشرطة
الرئيس السيسي من «أكاديمية الشرطة»: إرادة المصريين في 2013 كانت الحاسمة.. والحفاظ على الوطن مسؤولية الجميع
محدش يقدر على 100 مليون.. رسالة الرئيس السيسي عن وحدة المصريين ومسؤوليتهم تجاه الوطن
سيادة القانون قاعدة تعلو فوق الجميع.. ننشر نص كلمة وزير الداخلية فى حفل تخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة
الرئيس السيسي يوجه رسالة لأسر خريجي الشرطة: قدمتم أبناءكم وبناتكم لمصر ونشكركم على مساهمتكم في حفظ أمنها
الرئيس السيسي: مصر مسؤولية الجميع.. ولازم نكون إيد واحدة لحماية الوطن
الرئيس السيسي: الشرطة والقوات المسلحة جناحا الأمن القومي واستقرار الدولة
بحضور الرئيس السيسي| النعماني يشهد ندوة «وطن الأبطال» ويؤكد: التصدي للشائعات مسؤولية الجميع
البنك المركزي: إنستاباي نفذ 434 مليون معاملة بـ2 تريليون جنيه في 3 شهور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط يتراجع بأكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات وتحركات أمريكية لخفض تكاليف الشحن

النفط يتراجع بأكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات وتحركات أمريكية لخفض تكاليف الشحن
النفط يتراجع بأكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات وتحركات أمريكية لخفض تكاليف الشحن
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الهجمات على السفن عبر مضيق هرمز، والتحركات الأمريكية الرامية إلى خفض تكاليف شحن النفط من خلال تخفيف العقوبات المفروضة على بعض السفن.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.64 دولار، أو 1.6%، إلى 104.42 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 98 سنتًا، أو 1%، إلى 94.11 دولار للبرميل، لتتخلى عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.

وكان خام غرب تكساس الوسيط قد سجل أعلى مستوى له في 3 أسابيع خلال الجلسة السابقة، عقب هجوم الحوثيين على مقر شركة أرامكو السعودية، وإعلان إيران اعتماد تكتيكات جديدة لاستهداف السفن في مضيق هرمز والإبقاء على أسعار النفط مرتفعة.

وقال مسؤولون بحريون، أمس الأربعاء، إن سفينة حاويات وناقلة بضائع سائبة غرقتا بالقرب من المضيق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إثر تعرضهما لمقذوفات في حادثين منفصلين.

وتصاعدت الهجمات في محيط الممر الملاحي خلال الأيام العشرة الماضية، فيما قالت إيران إنها تكثف ضرباتها ردًا على الحصار الأمريكي لموانئها وتشديد العقوبات التي فُرضت الشهر الماضي.

وفي ظل اضطراب حركة الشحن بسبب الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى مستويات قياسية، تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف العقوبات المفروضة على ما يُعرف بسفن “الأسطول الخفي”، التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول بينها روسيا وإيران وفنزويلا، في محاولة لاحتواء الأسعار، بحسب مسؤول أمريكي.

وأوضح المسؤول، أن المناقشات الجديدة تركز على احتمال السماح بنقل “النفط القانوني” على متن سفن سبق أن خضعت للعقوبات الأمريكية.

وساهم ارتفاع الإنتاج من روسيا ومنتجي النفط في الشرق الأوسط في الحد من صعود الأسعار.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، امس الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ارتفع بمقدار 65 ألف برميل يوميًا خلال سبتمبر، ليصل إلى 8.43 مليون برميل يوميًا، لكنه ظل أقل بنحو 870 ألف برميل يوميًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الوكالة أن صادرات النفط الخام من منتجي الخليج في الشرق الأوسط ارتفعت بمقدار 4.4 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، لتصل إلى نحو 75% من مستويات ما قبل الحرب.

وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة قسم رؤى الأسواق في شركة “فيليب نوفا”، إن النفط يواصل الوصول إلى المشترين عبر طرق بديلة وترتيبات لوجستية مختلفة، رغم غياب أدلة ملموسة على قرب التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضافت أن هذه الحلول ساعدت في تجنب صدمة أكثر حدة للإمدادات، لكنها ترفع التكاليف وتُبقي تدفقات النفط العالمية عرضة لمزيد من الاضطرابات.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والمشتقات المقطرة، بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي التي نقلتها مصادر في السوق، امس الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 11.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر، وهو تراجع يفوق بكثير توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم، بعد تأجيلها يومًا بسبب عطلة يوم كولومبوس الاثنين الماضي.

تراجعت أسعار النفط موازنة المستثمرين تعطل الإمدادات نتيجة الهجمات على السفن عبر مضيق هرمز التحركات الأمريكية الرامية خفض تكاليف شحن النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

سورة الملك قبل النوم

سورة الملك قبل النوم.. لماذا أوصى الرسول بالمداومة عليها كل ليلة؟

الارصاد الجويه

الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية

الزيوت

ليس للاستخدام الآدمي.. التموين تكشف ضوابط جمع الزيوت المستعملة

وسلم ابو علي

مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

مسؤل دولي يحذر: تعطيل خطة نقل الأسمدة عبر مضيق هرمز قد يهدد بأزمة غذائية عالمية

مسؤل دولي يحذر: تعطيل خطة نقل الأسمدة عبر مضيق هرمز قد يهدد بأزمة غذائية عالمية

الحرب في الشرق الأوسط وقضايا الطاقة والهجرة والتنافسية الاقتصادية على طاولة قمة بروكسل

الحرب في الشرق الأوسط وقضايا الطاقة والهجرة والتنافسية الاقتصادية على طاولة قمة بروكسل

الاقتصاد البريطاني ينمو على نحو مفاجئ في أغسطس مع انتعاش التصنيع

الاقتصاد البريطاني ينمو على نحو مفاجئ في أغسطس مع انتعاش التصنيع

بالصور

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

موعد صلاة المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 15 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة
طريقة عمل الفتة المصرية خطوة بخطوة

العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب
العدس..مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد