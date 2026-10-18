قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الإيطالي| ليتشي يعود إلى سكة الانتصارات ويهزم أودينيزي بثلاثية
أمريكا توجه نداء عاجلا لمواطنيها في السعودية
وزير الدفاع الإيراني الجديد: أنا على قائمة الاغتيالات منذ 35 عاما.. ونتوعد ترامب برد قاسٍ
لاستئناف المناقشات.. رفع جلسة مجلس النواب الطارئة وانعقاد أخرى غدًا
محمود ممدوح يُشعل سباق الهدافين.. وزيزو و6 لاعبين يطاردون الصدارة في الدوري
رمضان عبد المعز يشيد بمنتدى مصر 2026: الشورى والاستماع للشباب منهج نبوي
زادت 10 قروش.. سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية في البنوك الآن
عمر الساعي يقتحم قائمة هدافي الأهلي.. وزيزو يفتتح سجله الإفريقي بالقميص الأحمر
مقتل 11 شخصا في هجوم مسيرة للدعم السريع على منطقة حجر سناكيت بغرب دارفور
المتحدث باسم الخارجية يكشف لـ«صدى البلد» تطورات أوضاع الجالية المصرية بفرنسا
5 سيارات صينية زيرو بأقل من 800 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار
خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالشوم في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محافظ بنك كندا: ارتفاع أسعار النفط يدعم النمو الاقتصادي ويرفع توقعات التضخم

محافظ بنك كندا
محافظ بنك كندا
أ ش أ

قال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إنه يرى أدلة متزايدة على أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في دعم النمو الاقتصادي في كندا، متوقعا أن يرفع البنك توقعاته للتضخم عند نشر تقرير السياسة النقدية بنهاية الشهر الجاري.

وأوضح ماكليم، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، أن كندا تختلف عن معظم الاقتصادات الكبرى كونها دولة مصدرة صافية للطاقة، ما يجعل لارتفاع أسعار النفط آثارا مختلفة على الاقتصاد الكندي.

وأضاف أن أسعار الوقود المرتفعة تستنزف جزءا أكبر من ميزانيات المستهلكين والشركات، وهو ما يحد من الإنفاق، لكنها في الوقت نفسه تدعم الصادرات والدخول الحكومية وإيرادات الشركات والاستثمارات.

وقال إن "ارتفاع أسعار النفط يعني تدفق المزيد من الدخل إلى البلاد من خلال الصادرات، ويمكن ملاحظة الأثر الإيجابي لذلك على النمو الاقتصادي".

وكان بنك كندا قد حذر سابقا من أنه قد يضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض إذا ظلت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، في وقت يرى فيه صناع السياسات النقدية مؤشرات متزايدة على انتقال الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين إلى سلع وخدمات أخرى.

وأشار ماكليم إلى أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال دون أفق واضح للحل، مؤكدا أن البنك يتوقع ارتفاعا في مسار التضخم مقارنة بالتقديرات السابقة عند إصدار توقعاته المحدثة في وقت لاحق من الشهر.

وأضاف: "السؤال الذي سنطرحه على أنفسنا هو ما إذا كان التضخم سيتراجع نحو المستوى المستهدف من تلقاء نفسه، أم أننا سنضطر إلى رفع أسعار الفائدة للتأثير في مساره".

ومن المقرر أن يعلن بنك كندا قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 28 أكتوبر، بينما تشير تعاملات عقود المبادلة الليلية إلى أن الأسواق تقدر احتمال رفع الفائدة في ذلك الاجتماع بأكثر من الثلث.

محافظ بنك كندا تيف ماكليم ارتفاع أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

«يلا يا متخلف أنا هحبسك».. القبض على المتهمة بالتعدّي بالسب على سائق نقل ذكي بمدينة نصر

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاني رمزي

هاني رمزي: لا أزال أبكي على والدتي كل يوم.. وأرفض زواج ابنتي من مسلم

مشغولات ذهبية

هل تعود لمستوى الـ 7500؟ صعود جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد

الدواجن

ارتفعت مجددا.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الدولار

ارتفع 150 قرشًا .. صعود قوي في أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مصطفى بكري

مصطفى بكري: مجلس الدفاع الوطني يوافق على إرسال قوات مصرية إلى السعودية

حالة الطقس

الأجواء الباردة تقترب .. تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال أسبوع

ترشيحاتنا

وزارة الحج والعمرة السعودية

مؤتمر ومعرض الحج بنسخته السادسة يستقطب المبتكرين في معسكر "مستقبل ابتكارات الحج"

رئيس الوزراء الكندي

رئيس وزراء كندا يراهن على خط أنابيب جديد لإنعاش صناعة النفط ببلاده

مصرع طيار سقط من سقف ملعب في تكساس

مصرع طيار أمريكي سقط من سقف ملعب في تكساس

بالصور

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: تفكيك السرديات العشر لخطاب الحوثي في تضليل الرأي العام

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

المزيد