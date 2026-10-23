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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منتدى مصر.. تقييم الإنجازات وتحديد أولويات التنمية حتى 2030

منتدى مصر
منتدى مصر
البهى عمرو

قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، إن منتدى مصر يمثل فرصة مهمة لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، من خلال عرض الإنجازات وتقييم أثرها على جودة حياة المواطنين، ومناقشة التحديات التي تواجه الدولة بكل شفافية ومصارحة.

وأضاف، خلال لقائه مع حياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتدى يختلف عن الفعاليات السابقة، إذ يستهدف تقييم ما تحقق من مشروعات التنمية، وتحديد مدى انعكاسها على حياة المواطنين، مع الاستماع إلى آراء الخبراء والأكاديميين والشباب ومختلف فئات المجتمع.

وأوضح أن أهمية المنتدى تتزايد في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا ضرورة تحديد أولويات المرحلة المقبلة حتى عام 2030، ووضع أهداف واضحة لمختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المنتديات والملتقيات المجتمعية تسهم في توضيح الحقائق للرأي العام، ورفع وعي الشباب، ومواجهة الشائعات، شريطة الالتزام بالشفافية والوضوح والمصارحة بشأن ما تحقق من إنجازات والتحديات القائمة.

وأكد أن الحوار المجتمعي الفعال يتطلب مشاركة مختلف الأطراف والاستماع إلى رؤى المواطنين، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية ووضع أولويات التنمية خلال السنوات المقبلة.


 

منتدى مصر رئيس جامعة أسيوط جامعة أسيوط

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