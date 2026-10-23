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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصناعة: الدولة تحرص دائما على الحوار مع المصنعين لتذليل العقبات

وزير الصناعة
وزير الصناعة
إسراء صبري

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الدولة على استمرار الحوار المباشر مع المصنعين بمختلف أحجام مشروعاتهم، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم بجدية، والعمل على وضع حلول عملية لها، بما يسهم في خلق فرص جديدة للشباب ودعم الصناعة المصرية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية ميرفت المليجي عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ مشاركته في مناقشات منتدى مصر 2026 مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين الكبار تمثل خطوة مهمة نحو تواصل مستدام بين الوزارة والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن خبرته السابقة في القطاع الخاص جعلته يدرك حجم التعقيدات التي يواجهها المستثمرون، وأهمية وصول مشكلاتهم إلى المسؤولين والعمل على حلها.

وأوضح هاشم أن تبسيط الإجراءات، خصوصًا المتعلقة بالتراخيص، كان من أبرز التحديات التي طرحها المصنعون خلال المنتدى، مؤكدًا أن هذه المشكلات قائمة وتتطلب التعامل معها بوضوح، وأن الوزارة اتخذت خطوات لمعالجة بعض الملفات، وتواصل العمل على استكمال الإجراءات الأخرى وفق مستهدفات واضحة وسريعة.

وأشار إلى أن أهمية المناقشات لم تقتصر على عرض التحديات، بل امتدت إلى الاستماع إلى مقترحات الحلول، بما في ذلك الأفكار المقدمة من الجامعات، لافتًا إلى أن إشراك المؤسسات الجامعية في معالجة مشكلات الصناعة قد يحقق نتائج مهمة خلال الفترة المقبلة.

وكشف وزير الصناعة عن اتخاذ إجراء يتعلق بإعفاء المصنعين الصغار والمتوسطين من إجراء المجمعة العشرية، في إطار جهود تخفيف الأعباء الإجرائية عنهم، موضحًا أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على استكمال خطوات أخرى لتيسير الإجراءات الصناعية.

وأكد هاشم أن الوزارة تتبع نهجًا يبدأ بإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها أولًا، ثم الانتقال إلى رقمنتها بعد الوصول إلى منظومة أكثر سهولة ووضوحًا.

الصناعة الصناعة المصرية منتدى مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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