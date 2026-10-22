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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عضو "صناعة النواب": الدولة نجحت في بناء قاعدة قوية من البنية التحتية

النائب مصطفى بدران
النائب مصطفى بدران
أ ش أ

 أكد النائب مصطفى بدران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية نجحت في بناء قاعدة قوية من البنية التحتية، شملت الطاقة والطرق والموانئ وشبكات النقل، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لانطلاق نهضة صناعية واقتصادية شاملة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يناقش مستقبل الدولة المصرية وآفاق التنمية الاقتصادية، في ضوء ما تحقق من إنجازات وطنية خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن التحدي الحقيقي لم يعد في امتلاك الإمكانيات، وإنما في القدرة على تحويل هذه الإمكانيات إلى إنتاج حقيقي، وصادرات، وفرص عمل، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار بدران إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية أكثر جرأة، تقوم على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وإطلاق الطاقات الاقتصادية الكامنة في مختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد.

وجدد بدران طرح رؤيته بشأن «مشروع إنتاجي رائد لكل محافظة وفقًا لمزاياها التنافسية»، تقوم فكرته على مشاركة الدولة بالأرض المرفقة بالبنية الأساسية، مع القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية والشباب، بما يسهم في خلق مشروعات إنتاجية كبرى ترتبط بموارد كل محافظة وقدراتها.

وشدد على أن المحافظة المصرية يجب ألا تظل مجرد وحدة إدارية في خريطة الدولة، بل يجب أن تتحول إلى وحدة إنتاجية فاعلة في الاقتصاد القومي، مؤكدا أن مصر تمتلك اليوم فرصة حقيقية للانطلاق نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة.

النائب مصطفى بدران مجلس النواب الدولة المصرية

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