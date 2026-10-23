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الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تشهد حالة الطقس في البلاد تغيرات جوية خلال الأيام المقبلة، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، بالتزامن مع نشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق المكشوفة والمرتفعات الجبلية.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار تشمل مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، إلى جانب أجزاء من وسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر والصحراء الشرقية، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تقلبات جوية تختلف طبيعتها من يوم إلى آخر.
 

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر، أن فرص سقوط الأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى بعض المناطق في وسط وجنوب سيناء، وحلايب وشلاتين جنوب البلاد، وأجزاء من الصحراء الشرقية.

وأضافت أن فرص الأمطار على المناطق الداخلية من الوجه البحري والقاهرة تظل ضعيفة للغاية، مع احتمالية حدوثها بنسبة تصل إلى نحو 30%، ما يعني أن تأثير الأمطار لن يكون متساويًا على جميع المناطق.

نشاط للرياح وبرودة خلال ساعات الليل

وبالتزامن مع فرص سقوط الأمطار، تشهد معظم أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشارت شاكر إلى استمرار الأجواء الباردة ليلًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى بعدد من المحافظات، لا سيما المناطق المكشوفة ووسط سيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة بصورة أكبر مقارنة بالمناطق الأخرى.

سانت كاترين تسجل أقل درجات الحرارة

وتبرز مدينة سانت كاترين ضمن المناطق الأكثر تأثرًا بانخفاض درجات الحرارة، إذ سجلت درجة الحرارة الصغرى بها نحو 12 درجة مئوية، لتكون من أبرد المناطق في مصر خلال هذه الفترة.

ويرتبط هذا الانخفاض بالطبيعة الجبلية المرتفعة للمدينة، التي تجعل درجات الحرارة فيها أقل من العديد من المناطق الأخرى، خصوصًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

تقلبات جوية مستمرة على مدار الأسبوع المقبل

وفيما يتعلق بتوقعات الطقس خلال الأسبوع المقبل، أوضحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد أن البلاد ستشهد تقلبات جوية خلال معظم أيام الأسبوع، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، لا سيما وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وأجزاء من الصحراء الشرقية.

ولفتت إلى أن خريطة سقوط الأمطار ستتغير من يوم إلى آخر؛ إذ قد تتأثر المناطق الشمالية في بعض الأيام، بينما يمتد التأثير في أيام أخرى إلى سيناء ومحافظات البحر الأحمر.

كما توقعت أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة، مع احتمالية أن تصاحبها الرعدية في بعض المناطق، خاصة حلايب وشلاتين وأجزاء من محافظة البحر الأحمر، مؤكدة أن تفاصيل الحالة الجوية ستُعلن بصورة يومية، وفقًا للتغيرات المتوقعة في كل محافظة.

الأرصاد تتابع تطورات الحالة الجوية

وتأتي هذه التوقعات في إطار متابعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتغيرات الجوية المرتقبة، مع استمرار التنبيهات بشأن فرص الأمطار ونشاط الرياح والانخفاض الليلي في درجات الحرارة.

ومع تعدد المناطق المتوقع تأثرها خلال الأيام المقبلة، تظل متابعة النشرات الجوية اليومية أمرًا مهمًا للتعرف على تطورات الطقس في كل محافظة، خاصة مع اختلاف توقيت سقوط الأمطار وشدتها من منطقة إلى أخرى، واستمرار الأجواء الباردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حلايب وشلاتين جنوب سيناء القاهرة البحر الأحمر الأمطار

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