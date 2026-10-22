بلجراد تنتفض.. عشرات الآلاف يطالبون بإسقاط حكومة "فوتشيتش" قبل انتخابات حاسمة

احتشد عشرات الآلاف من أنصار حركة الطلاب المعارضة في صربيا في وسط العاصمة بلجراد، يوم الخميس، ساعين إلى إزاحة حزب الزعيم المخضرم ألكسندر فوتشيتش في الانتخابات البرلمانية الحاسمة التي ستجرى نهاية هذا الأسبوع.

حركة الطلاب تطالب بإنهاء 14 عاماً من حكم فوتشيتش

وتسعى قائمة الطلاب، وهي حركة بلا قيادة تضم مرشحين مدعومين من الطلاب، إلى إنهاء أكثر من 14 عاماً من حكم الحزب التقدمي الصربي اليميني الشعبوي بزعامة فوتشيتش في انتخابات الأحد، في أكبر تهديد واجهه الأخير منذ توليه السلطة.

وحذرت منظمات المجتمع المدني من أن الحملة الانتخابية شابتها أعمال ترهيب واعتقالات واعتداءات وإساءة استخدام للموارد العامة وتشويه للبيئة الإعلامية.

“الشباب منحوني الأمل”

وقالت ماريا نيديلكوفيتش راديتش، البالغة 47 عاماً، لوكالة فرانس برس لدى وصولها إلى تجمع الطلاب: "لقد جئت لدعم قائمة الطلاب لأن الشباب منحوني أخيراً الأمل في إمكانية العيش في بلد طبيعي".

وأضافت: "في الحقيقة، ولأول مرة في حياتي، أعتقد أن ذلك ممكن".

من مأساة محطة القطار إلى المطالبة بانتخابات مبكرة

ويأتي هذا التصويت بعد نحو عامين من الاحتجاجات التي قادها الطلاب، والتي اندلعت بسبب انهيار مظلة في محطة سكة حديد نوفي ساد التي تم تجديدها حديثاً في عام 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً.

وأدت هذه المأساة، التي يُعزى سببها على نطاق واسع إلى الفساد، إلى اندلاع بعض أكبر الاحتجاجات في صربيا منذ سقوط سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 2000.

وتطورت حركة مكافحة الفساد، التي يقودها طلاب الجامعات، من مطالب بإجراء تحقيق شفاف في المأساة إلى دعوات لإجراء انتخابات مبكرة.

ساحة سلافيا تمتلئ بهتافات “الطلاب ينتصرون”

ولوّح الطلاب ومؤيدوهم بأعلام كُتب عليها "الطلاب ينتصرون"، وهتفوا وأطلقوا الصافرات، وساروا عبر بلجراد قبل أن يتجمعوا في ساحة سلافيا، موقع بعض أكبر احتجاجاتهم.

وبحسب وكالة فرانس برس، احتشد عشرات الآلاف من الناس في الساحة والشوارع المحيطة بها.

وقال البروفيسور الجامعي يوغوسلاف غاسيتش، أحد المرشحين الـ 250 في قائمة الطلاب، للحشد الذي هتف "النصر، النصر!": "نحن نضع حداً لـ14 عاماً من الإذلال والفوضى والخيانة، ولعقود من وضع المصالح الشخصية والحزبية فوق مصالحكم. أنتم تستحقون الأفضل، ونحن نعرف كيف نقدمه. الطلاب يحققون النجاح!".

وانتهى التجمع بنزول المرشحين من المنصة إلى الحشد وهم يحملون الدستور الصربي في أيديهم قبل أن يرقصوا الرقصة الشعبية التقليدية مع أنصارهم.

فوتشيتش يتهم الحركة بمحاولة انقلاب ممولة من الخارج

وهيمن فوتشيتش على السياسة الصربية لأكثر من عقد، حيث شغل منصب رئيس الوزراء أو الرئيس. ووسط ضغوط متزايدة، أعلن الشهر الماضي عن إجراء انتخابات مبكرة، لتشكل أكبر تحدٍ انتخابي له منذ أن تولى حزبه السلطة في عام 2012.

وخاطب فوتشيتش أنصاره في قاعة رياضية بالعاصمة يوم الخميس، واتهم الحركة الطلابية بشكل متكرر بأنها محاولة انقلاب ممولة من الخارج، قائلاً: "دعونا لا ننسى أبداً كيف حاولوا إسقاط دولتنا. دعونا دائماً نحميها وندافع عنها"، مضيفاً: "هيا بنا نخرج ونهزمهم! لنهزمهم هزيمة ساحقة!"، قبل أن تغمر الحشد شرائط بيضاء وبالونات.

يتنافس العديد من المرشحين الـ250 في قائمة الطلاب على مقاعد البرلمان البالغ عددها 250 مقعداً هم من الأكاديميين أو من خارج التيار السياسي عن قصد. وتتمتع الحركة بمنصة واسعة، لكن جوهرها يكمن في التعهد بمحاربة الفساد.

وتفتقر صربيا إلى استطلاعات رأي مستقلة موثوقة، وقد أسفرت الاستطلاعات عن نتائج متباينة. وقال عالم السياسة دوسان فوتشيفيتش من جامعة بلجراد لفرانس برس، إنه من الصعب التنبؤ بالنتيجة، لكنه توقع أن يفوز الطلاب بأكثر من 40 بالمئة من الأصوات، وهي نتيجة أكبر بكثير من أي قائمة معارضة منذ وصول حزب SNS إلى السلطة.

تحذيرات من غياب شروط الانتخابات الحرة

وقبل أيام من التصويت، حذرت منظمات المجتمع المدني الصربية من أن الظروف اللازمة لإجراء "انتخابات حرة ونزيهة" غير متوفرة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن 24 منظمة: "هذا التقييم لا يستند إلى حوادث معزولة أو مزاعم المعارضة أو الخلاف السياسي مع الحكومة، وهي مدعومة بنتائج موثقة من منظمات صربية مستقلة تعمل في مجالات مختلفة".

اعتقالات قبل يوم الانتخابات

ويوم الأربعاء، استجوب مدعون من بلجراد ستة أشخاص تم اعتقالهم للاشتباه في تخطيطهم "لأعمال عنف وشغب وهجمات" في يوم الانتخابات.

وتزايدت التقارير عن التهديدات والترهيب التي تستهدف المتظاهرين الطلاب في الأشهر الأخيرة، لكن مسيراتهم ظلت سلمية إلى حد كبير منذ بدايتها.

وقال إيجور، وهو طالب يبلغ 35 عاماً شارك في مسيرة طلابية: "لقد كنت أتابع هذا الصراع منذ البداية. اليوم هو التجمع الأخير، ومن المهم أن نأتي جميعاً إلى هنا لنرسل رسالة حب وسلام، وأن نلتقي في الخامس والعشرين من الشهر في مراكز الاقتراع".