فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

إصابة شخص في فرنسا بفيروس شاموندا

أعراض فيروس شاموندا

مخاطر أمراض الأبقار

علاقة الهاموش بإنتشار فيروس شاموندا

طرق انتقال فيروس شاموندا

في تطور يثير الاهتمام بشأن فيروس شاموندا، الذي ارتبطت إصابته بشكل أساسي بالأبقار وبعض الحيوانات، أعلنت تقارير صحفية عن تسجيل أول حالة إصابة بشرية معروفة بالفيروس في فرنسا، لشخص كان يعاني من ضعف شديد في المناعة، وتوفي في أوائل أكتوبر الجاري.

ما فيروس شاموندا؟

ويأتي ذلك بعدما كان يُعتقد أن الفيروس يصيب الحيوانات فقط، ما دفع السلطات الصحية إلى التحقيق في ملابسات الإصابة ومدى ارتباط الفيروس بوفاة المريض، دون الجزم حتى الآن بأنه السبب المباشر للوفاة. ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على الفيروس، وطرق انتقاله، وتأثيراته المحتملة على صحة الإنسان والحيوان، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة متابعة الوضع الوبائي.

وأثار فيروس بشاموندا اهتمامًا في قطاع الثروة الحيوانية، بعد رصد وجوده في عدد من الدول الأوروبية، وسط مخاوف من تأثيره على صحة الأبقار وإنتاج الحليب، خاصة أنه قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة والإسهال وانخفاض إنتاج الحليب بصورة ملحوظة.

ووفقًا لموقع MS Schippers المتخصص في مستلزمات تربية الحيوانات والأمن الحيوي بالمزارع، ينتمي الفيروس إلى مجموعة «سيمبو» (Simbu) من الفيروسات التي تحتوي على الحمض النووي الريبي (RNA)، ويرتبط وراثيًا بفيروس شمّالينبرج (Schmallenberg).

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الفيروس رُصد في دول من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا وهولندا، بينما لا تزال بعض جوانب انتقاله قيد البحث، بما في ذلك مدى انتشار العدوى والآليات الدقيقة لانتقالها.

ويعد فيروس شاموندا هو فيروس يصيب الأبقار، وينتمي إلى مجموعة سيمبو الفيروسية، ويُعتقد أن الحشرات الصغيرة القارضة المعروفة باسم «الهاموش» (Culicoides) قد تؤدي دورًا في نقله، على غرار ما يحدث مع فيروس شمّالينبرج.

وتتكاثر هذه الحشرات في البيئات الرطبة، مثل المياه الراكدة والطين والروث، وقد يزداد نشاطها خلال الأشهر الدافئة والرطبة، ما يرفع احتمالات تعرض الحيوانات للدغاتها.

وبحسب الموقع، لا توجد حتى الآن مؤشرات على انتقال الفيروس مباشرة من بقرة إلى أخرى، كما لم يثبت أنه يشكل خطرًا على الإنسان. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات لا تعني استبعاد المخاطر نهائيًا، خاصة مع استمرار دراسة الفيروس وطرق انتشاره.

فيروس شاموندا

أعراض فيروس شاموندا في الأبقار

قد تظهر على الأبقار المصابة مجموعة من الأعراض الحادة التي تستدعي الانتباه، خاصة داخل مزارع إنتاج الألبان.

وتشمل أبرز الأعراض المذكورة:

ـ الإسهال المائي: قد تعاني الأبقار من نوبات إسهال تؤثر في حالتها الصحية.

ـ ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة: قد يصاحب العدوى ارتفاع حاد في الحرارة.

ـ انخفاض إنتاج الحليب: قد يتراجع إنتاج الحليب بصورة مفاجئة وملحوظة.

ـ فقدان الشهية: قد تقل رغبة الأبقار المصابة في تناول الطعام.

ـ الخمول والضعف العام: قد تبدو الحيوانات أقل نشاطًا وتعاني من الضعف.

ولا تكفي هذه الأعراض وحدها لتأكيد الإصابة بفيروس شاموندا الشبيه، إذ يمكن أن تتشابه مع أعراض أمراض أخرى تصيب الأبقار، ولذلك يتطلب التشخيص تقييمًا بيطريًا مناسبًا.

فيروس شاموندا

هل يؤثر فيروس شاموندا على الحمل والأجنة؟

بحسب المعلومات المنشورة على الموقع، قد ترتبط الإصابة بالفيروس لدى الأبقار الحوامل بحدوث الإجهاض أو ولادة عجول تعاني من عيوب خلقية.

وتجعل هذه الاحتمالات متابعة الأبقار الحوامل أمرًا مهمًا، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها الحشرات الناقلة المحتملة للفيروس.

وفي حال ظهور أعراض غير معتادة على الأبقار الحوامل، ينبغي التواصل مع الطبيب البيطري لتقييم الحالة وتحديد الإجراءات المناسبة لحماية الحيوانات والمواليد.

فيروس شاموندا

كيف ينتقل فيروس شاموندا إلى الأبقار؟

لا تزال آليات انتقال فيروس شاموندا الشبيه قيد الدراسة، لكن الموقع يشير إلى احتمال انتقاله بواسطة الهاموش القارض، وهي حشرات صغيرة يمكنها نقل بعض الفيروسات بين الحيوانات.

ومن العوامل التي قد تزيد من انتشار هذه الحشرات داخل المزارع:

ـ وجود أعداد كبيرة من الهاموش بالقرب من حظائر الأبقار.

ـ تراكم المياه الراكدة والطين والروث في محيط الحظائر والمراعي.

ـ ضعف التهوية داخل الحظائر المفتوحة.

ـ زيادة نشاط الحشرات خلال فترات الغسق والليل.

ولذلك، فإن تقليل أماكن تكاثر الحشرات والحد من تعرض الحيوانات للدغاتها يمثلان جزءًا مهمًا من إجراءات الوقاية المقترحة.

فيروس شاموندا

4 طرق للوقاية من فيروس شاموندا في الأبقار

بحسب موقع MS Schippers، تعتمد الوقاية المقترحة حاليًا على مكافحة الحشرات وتحسين إجراءات الأمن الحيوي داخل المزارع، خاصة في ظل عدم توافر لقاح للفيروس وفقًا للمعلومات الواردة في الصفحة.

ـ التخلص من أماكن تكاثر الهاموش:

ينبغي إزالة المياه الراكدة وتقليل المناطق الطينية الرطبة وتنظيف الأماكن التي تتجمع فيها المخلفات، للحد من البيئات المناسبة لتكاثر الحشرات.

ـ استخدام منتجات مكافحة الحشرات المعتمدة:

يمكن الاستعانة بمنتجات مخصصة لمكافحة الحشرات القارضة، بشرط أن تكون معتمدة للاستخدام في الحيوانات أو الحظائر، مع الالتزام بتعليمات الاستخدام وفترات الأمان التي يحددها المنتج والطبيب البيطري.

ـ تحسين تهوية الحظائر:

تساعد التهوية الجيدة وتوفير حركة مناسبة للهواء على تحسين بيئة الحظائر، كما يمكن استخدام مراوح وشبكات دقيقة مناسبة للحد من دخول الحشرات، مع التأكد من ملاءمتها لظروف تربية الأبقار.

ـ حماية الأبقار الأكثر عرضة للمخاطر:

يوصي الموقع بإبقاء الأبقار عالية الخطورة، خاصة الحوامل، داخل الحظائر خلال فترات نشاط الهاموش، ولا سيما عند الغسق والليل، مع ضمان التهوية الجيدة وعدم تعريض الحيوانات للإجهاد الحراري.

فيروس شاموندا

هل يوجد لقاح لفيروس شاموندا في الأبقار؟

تشير المعلومات إلى عدم توافر لقاح للفيروس حاليًا. لذلك تركز الإجراءات الوقائية المذكورة على مكافحة الحشرات الناقلة المحتملة، وتحسين النظافة والأمن الحيوي، ومراقبة الحالة الصحية للأبقار.

ومع استمرار الأبحاث حول الفيروس وطرق انتقاله، تظل متابعة الإرشادات الصادرة عن الجهات البيطرية الرسمية مهمة للمربين، خاصة في الدول التي يُرصد فيها الفيروس.