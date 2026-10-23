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بوتين: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: مستعدون لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية

ويتكوف - بوتين
ويتكوف - بوتين
إلهام عبد العزيز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن المحادثات المستقبلية بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا ينبغي أن تركز على ضمانات أمنية لكلا البلدين، ووضع إطار شامل للأمن في أوروبا بأكملها.

مفاوضات وقف الحرب الأوكرانية 


وفي مقابلة مع التليفزيون الروسي، بعد يوم من لقائه المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، أكد بوتين أن روسيا مستعدة لاستئناف المحادثات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية الشهر المقبل.


وجدد بوتين التأكيد على السياسة الروسية الراسخة التي تقول إن موسكو لم ترغب قط في شن حرب، لكنها واجهت ردود فعل عدائية من أوكرانيا بشأن قضايا رئيسية تثير قلق موسكو.

وقال بوتين إن المحادثات بشأن مجموعة متنوعة من القضايا قد تؤدي إلى نتيجة إيجابية، لكن روسيا لا تزال مصممة على التوصل إلى حل ينهي الصراع، بدلًا من الاكتفاء بوقف إطلاق نار قصير الأمد.


وأضاف بوتين: الهدف من هذه المحادثات هو ضمان أمن أوكرانيا وروسيا بعد التوصل إلى اتفاقات سلام بصيغتها النهائية، وليس نتيجة وقف مؤقت لإطلاق النار لفترة قصيرة، ونحن مستعدون لاستئناف هذه الاتصالات لتحقيق هذا الهدف.


وقال الرئيس الروسي، إن ويتكوف شدد أيضًا على ضرورة أن تمتد المناقشات لتشمل هيكل الأمن الأوروبي بأكمله، مضيفًا: وأنا أتفق مع ذلك أيضًا، لنرَ كيف ستتطور الأمور خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي التقى ويتكوف في النرويج يوم الثلاثاء، إن أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات يُرجح أن تُعقد بحلول أوائل الشهر المقبل.


وأضاف زيلينسكي أن بلاده تدعم أي مقترحات لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب، ووقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، إلى جانب المبادرات الإنسانية.


وتعثرت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لدفع المحادثات قدمًا في فبراير، مع اندلاع الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.

أوكرانيا بوتين الحرب على أوكرانيا ستيف ويتكوف

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