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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تذكرة العبور لعصر التكنولوجيا.. شروط التقديم في منحة الرواد الرقميون بالأكاديمية العسكرية

مبادرة الرواد الرقميون
مبادرة الرواد الرقميون
خالد يوسف

بين طموح الشباب وفرص التمكين التكنولوجي، خطفت مبادرة «الرواد الرقميون» الأضواء في ختام جلسات «مصر الرقمية» بمنتدى مصر 2026، المبادرة ليست مجرد منحة تقليدية، بل هي شراكة استراتيجية ثقيلة الوزن بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية، مصممة خصيصاً لصناعة أجيال من الكوادر الرقمية القادرة على قيادة سوق التكنولوجيا محلياً وعالمياً، وسط ترقب واسع من خريجي الكليات والمعاهد لمعرفة بوابات العبور وكواليس القبول.
 

شروط القبول في مبادرة الرواد الرقميون

وضعت وزارة الاتصالات 14 شرطًا للقبول في مبادرة الرواد الرقميون، وهم:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الرواد الرقميون

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا وألا يزيد عن 32 عامًا.

3- أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل المناسب لمسار التدريب.

4- أن يجتاز المتقدمون الذكور الخدمة العسكرية، أو معفي منها بشكل دائم.

5- أن يكون المتقدمين ممن لديهم الشغف بالتعلم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6- أن يعرف المتقدم أساسيات اللغة الإنجليزية.

مبادرة الرواد الرقميون

7- الالتزام بالإقامة الداخلية طوال فترة تنفيذ البرنامج دون أي استثناءات في هذا الشأن.

8- توقيع المتقدمين وولي الأمر أو الضامن على إقرار التعهد بالالتزام والانتظام بالبرنامج طوال فترة التنفيذ.

9- اجتياز جميع اختبارات القبول بنجاح.

10- اجتياز المقابلات الشخصية.

11- تقديم المستندات المطلوبة وقت التقديم.

12- الالتزام الكامل بشروط ونظام الدراسة المحدد للمنحة.

13- تطابق شروط القبول على المتقدمين.

14- استيفاء شروط القبول بالبرنامج.

التخصصات المتاحة في مبادرة الرواد الرقميون

وفرت الوزارة عدد من التخصصات المتاحة للمتقدمين، من أبرزها:

- الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات «التطبيقات التوليدية».

- تطوير البرمجيات وتطوير البرمجيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي

- الأمن السيبراني والبنية التحتية والشبكات

- تحليل الأعمال «لخريجي كليات التجارة والاقتصاد».

- الفنون الرقمية والأنظمة المدمجة وتخطيط الموارد المؤسسية «ERP».

المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة الرواد الرقميون

تأتي المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة الرواد الرقميون كالآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل شهادة التخرج وآخر مؤهل حصل عليه المتقدم بالمواد والتقديرات

- شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء منه للذكور.

- أصل شهادة «TOEFL» أو «IELTS» إن وجد.

- فيش جنائي للمتقدم

مميزات مبادرة الرواد الرقميون

يتميز المتقدمين في مبادرة الرواد الرقميون بالعديد من المميزات، من أبرزها:

- شهادة معتمدة مشتركة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية.

- شهادات معتمدة لكافة المهارات التي يتم التدريب عليها.

- شهادة الماجستير من إحدى الجامعات الأجنبية المرموقة لبرامج الماجستير.

- توفير مسار تدريبي متكامل على مدار مدة التنفيذ ومكون من العديد من الأنشطة والفعاليات.

- المشاركة في مسابقات تكنولوجية محلية وعالمية.

- جوائز عينية للمتفوقين.

- التدريب الميداني للتأهيل لمستقبل عملي في مجالات تكنولوجيا حديثة.

- إقامة مجانية بالكامل شاملة كافة الوجبات. 

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