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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يشارك بجلسة «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع» ضمن فعاليات منتدى مصر

الجلسه الحوارية
الجلسه الحوارية
همت الحسينى

شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في الجلسة الحوارية «الخطاب الديني وتأثيره على القيم في المجتمع»، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء والقيادات الدينية والشخصيات العامة.

وشارك في الجلسة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الدايم، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو. وناقشت الجلسة دور المؤسسات الدينية في بناء الوعي، وترسيخ القيم الأخلاقية، ومواجهة التطرف، وتعزيز المواطنة والتماسك المجتمعي.

وخلال الجلسة، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن «التوعية وبناء الضمير مسار موازٍ للمسار القانوني القائم على دولة القانون»، مشددًا على أن القوانين هي الأساس الذي تنتظم به شؤون الدول. كما أكد ضرورة بناء وعي ديني متزن، خاصة لدى الأطفال، بما يحميهم من التطرف، مشيرًا إلى أن حرية الاعتقاد مكفولة، وأن الدعوة تقوم على الكلمة الطيبة، سواء لاقت قبولًا أم لا.

وتناولت المناقشات سبل تطوير الخطاب الديني، وتعزيز التعليم والتدريب، ونشر القيم الأخلاقية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تقديم محتوى توعوي يناسب مختلف الفئات، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء الشخصية المصرية وتعزيز التماسك الوطني.

وأشاد  الدكتور شريف خاطرعلى  تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية بناء الضمير الإنساني بالتوازي مع ترسيخ دولة القانون، مشيرًا إلى أن مواجهة التطرف تبدأ بتصحيح المفاهيم، وتعزيز الفهم الديني السليم، وترسيخ القيم واحترام حرية الاعتقاد.

وأوضح أن هذه القضايا تحظى باهتمام جامعة المنصورة في إطار خطتها الاستراتيجية، من خلال الأنشطة والبرامج الطلابية الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي والوطني، وتنمية التفكير المسؤول وترسيخ قيم المواطنة والانتماء. وفي هذا الإطار، تواصل الجامعة تعاونها مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الممتد على مدار ثلاث سنوات، لنشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأضاف أن الجامعة تنفذ خلال العام الجامعي الحالي 2026–2027 برنامج «وعي»، الذي يقوم على العمل الجماعي ويشجع الطلاب على المشاركة الفاعلة في نشر الوعي الإيجابي داخل الجامعة وخارجها.

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