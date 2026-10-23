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ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربات تستمر عدة أيام.. ترامب يدرس استئناف حملته العسكرية ضد إيران

ترامب
ترامب
إلهام عبد العزيز

نقلت محلة ذا أتلانتيك عن مسؤولين، أن ترامب يدرس إحياء حملته العسكرية ضد إيران من خلال شن ضربات تستمر لعدة أيام، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تحدث الضربات الأمريكية على إيران مباشرة.

وتلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا نصائح من اثنين من المقربين الموثوق بهم، يعرض كل منهما طريقًا سريعًا لإنهاء الحرب في إيران، فقد رأى وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إيران باتت على أعتاب الانهيار الاقتصادي، وأن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز، إلى جانب العقوبات، سيدفع طهران إلى الرضوخ على طاولة المفاوضات، أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد طرح خلال سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع ترامب مسارًا مختلفًا، يتمثل في شن جولة أخرى من الضربات الأمريكية والإسرائيلية المدمرة لإسقاط النظام.

إستئناف الحرب على إيران 


وحسب صحيفة ذا اتلانتيك يبدو الآن أن إدارة ترامب تدرس الجمع بين النهجين، مراهنةً على أن إيران باتت بالفعل على وشك الانهيار الاقتصادي، وأن بضع ضربات كبرى إضافية ستكون كافية لإحداث تغيير في النظام.


وذكر التقرير، أن الرئيس الأمريكي يدرس إحياء حملته العسكرية ضد إيران من خلال شن ضربات تستمر عدة أيام، ومن المرجح أن يحدث ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة، وفقًا لما أفاد به مسؤولون للمجلة.

وتشمل الأهداف المحتملة ترسانة الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، فضلًا عن البنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية، وقال أحد المستشارين الخارجيين إن الضغط الاقتصادي يؤتي ثماره، وإنهم يعتقدون أن إيران تقترب من نقطة الانهيار.

 وأضاف أن الضربات الجديدة ستدفعها إلى تجاوز هذه النقطة.

وطرح ترامب في السابق فكرة استئناف الأعمال العدائية قبل يوم الانتخابات، وهو توجه أيده بعض المسؤولين في واشنطن الذين يعتقدون أن استعراض القوة قد يتيح للرئيس الأمريكي إعلان تحقيق انتصار ما يشكل مفاجأة سياسية في أكتوبر.


وأكد مسؤول في البيت الأبيض للمجلة، أن نتنياهو دعا إلى شن جولة أخرى من الضربات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وكان ترامب قد أعلن تأييده لرئيس الوزراء الإسرائيلي في مسعاه لإعادة انتخابه.


وحتى الآن، امتنع ترامب عن الموافقة على شن ضربة قبل انتخابات التجديد النصفي، وبعد أن نشرت المجلة تقريرًا في وقت سابق من هذا الشهر عن احتمال تنفيذها، واجه الرئيس ردود فعل غاضبة خلف الكواليس من زملائه الجمهوريين، ما دفعه إلى نشر تصريح على منصة تروث سوشيال أكد فيه أنه لن يشن هجومًا آخر قبل الانتخابات.

ترامب يستعد لحرب طويلة


ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن استئناف الضربات بعد الانتخابات، رغم وجود مؤشرات علنية واضحة على الاستعداد لذلك.


ويأمل بعض المسؤولين أن يؤدي الغموض المحيط بما ستفعله الولايات المتحدة، وموعد تحركها، إلى إبقاء طهران في حالة ترقب وقلق.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سافر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إلى إسرائيل، حيث التقى نتنياهو لمناقشة الملف الإيراني.

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