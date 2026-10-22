أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى



أعلن الإعلامي إبراهيم فايق تعرض والده لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل وتجاوز أزمته الصحية.

ونشر إبراهيم فايق صورة لوالده من داخل المستشفى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن دعائه لله بأن يمنّ عليه بالشفاء، وكتب: «ربي استودعتك من هو أعز علي من نفسي.. اللهم اشفي أبي شفاء لا يغادر سقما».

وتفاعل عدد من متابعي الإعلامي مع المنشور، معربين عن تمنياتهم لوالده بالشفاء العاجل، وأن يمنّ الله عليه بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته في أقرب وقت.