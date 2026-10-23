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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر أقل دولار في مواجهة الجنيه مع تعاملات اليوم الجمعة 23-10-2026 على مستوى البنوك المصرية.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك المصري مساء أمس الخميس بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

 

آخر تحديث لأقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 54.6 جنيه للشراء و 54.7 جنيه للبيع في بنك نكست.

الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار في البنوك المصرية ثباتًا من دون تغيير بعد آخر يوم عمل لها أمس في السوق الرسمية.

بعد رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة.. ماذا ينتظر الأسعار والدولار في العالم ومصر؟

تحركات الدولار يرتفع

وصعد سعر الدولار أمس بمقدار 178 قرشًا على الأقل داخل البنوك المصرية وسط حالة من الترقب داخل الأسواق.

سعر الدولار اليوم

وصل متوسط سعر الدولار 55.25 جنيه.

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 54.6 جنيه للشراء و 54.7 جنيه للبيع في بنك نكست.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 55.2 جنيه للشراء و 55.3 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي وأبو ظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 55.22 جنيه للشراء و 55.32 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، مصر".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب بنوك مصر

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك 55.25 جنيه للشراء و 55.35 جنيه للبيع "المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، قناة السويس، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار

أعلى سعر دولار

وصل أعلى سعر دولار 55.27 جنيه للشراء و 55.37 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، سايب، بيت التمويل الكويتي، البركة، أبو ظبي الإسلامي، HSBC".

البنك المركزي

الاستثمارات الأجنبية

حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات الاقتصادية غير البترولية عن صافي تدفق للداخل 17.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 11.6 مليار دولار بزيادة تبلغ 1.2 مليار دولار  على أساس سنوي.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم الاستثمارات جراء تأسيس شركات جديدة أو توسعات في شركات حالية بقيمة تدفقات داخلية بقيمة 8.8 مليار دولار .

لماذا ارتفعت الاستثمارات

أرجع التقرير ذلك إلي ارتفاع تدفقات تلك الاستثمارات خلال الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام 2025 من بينها صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي قبل الماضي.

وصعدت أرباح الفترة من أكتوبر حتي ديسمبر من العام الماضي صافي استثمارات بقيمة 6.2 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة بزيادة ملياري دولار على أساس سنوي.

وزادت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بقيمة 2.8 دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي قبل الماضي بزيادة 800 مليون دولار.

وتم تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل قدره 433.2  مليون دولار مقابل  ما يقارب من 400 ملیون دولار في الفترة أكتوبر حتي ديسمبر 2024.

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