تداول 8.9 مليون سهم في بورصة البحرين بقيمة 3.05 مليون دينار خلال أسبوع

بلغت كمية الأسهم المتداولة في "بورصة البحرين" خلال هذا الأسبوع 8 ملايين و925 ألفًا و223 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و51 ألفًا و8 دنانير بحرينية، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 651 صفقة.

تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، في حين انخفضت أسعار أسهم 9 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس.

واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونًا و927 ألفًا و165 دينارًا بحرينيًا، أو ما نسبته 63.16% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، وبكمية قدرها 6 ملايين و387 ألفًا و541 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 346 صفقة.

أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاتصالات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 634 ألفًا و490 دينارًا بحرينيًا، بنسبة 20.80% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة، وبكمية قدرها مليون و452 ألفًا و472 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 151 صفقة.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 610 آلاف و202 دينار بحريني، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونًا و785 ألفًا و45 سهمًا، أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 130 صفقة.