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الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

زعمت الفصائل اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية خلال الـ 48 ساعة الماضية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الأولى مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعودية الرياض حيث كانت الإصابةُ مباشرةً.

وقالت الفصائل اليمنية في بيان لها: أما الثانية فقد استهدفت مطار الملك فهد الدولي بالدمام وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. وأما الثالثة استهدفت شركة أرامكو في ينبع وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى نشوب حريق في الموقعِ المستهدف.

وأضافت : أما العملية الرابعة فقد استهدفت مطار أبها الدولي وكانت الإصابة مباشرة .

وفي وقت لاحق ، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة بالرياض والمدينة المنورة.

وكان التحالف أعلن، في 20 أكتوبر الجاري، اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه الرياض، قبل الإعلان عن اعتراض المسيّرة في المنطقة ذاتها، فيما أفادت تقارير بسماع انفجارات في العاصمة السعودية خلال تلك التطورات.

الفصائل اليمنية السعودية صواريخ باليستية مبنى وزارة الدفاع السعودية مطار الملك فهد الدولي بالدمام أرامكو

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