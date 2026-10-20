صورة هزت السوشيال ميديا.. 5 تلاميذ يدفعون عربة شيخ قعيد| ما القصة؟

في مشهد إنساني مؤثر يجسد الرحمة والتضامن، تصدر عدد من التلاميذ الجزائريين مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون صورة توثق محاولتهم مساعدة رجل مسن من ذوي الإعاقة على التنقل، في لقطة لاقت إشادة واسعة وأصبحت حديث الشارع في الجزائر.

وأظهرت الصورة خمسة أطفال في المرحلة الابتدائية يحيطون بعربة الرجل المسن من الخلف والأمام والجانبين، محاولين دفعها ومساعدته على الحركة، رغم حمل بعضهم حقائب مدرسية بدت ثقيلة.

وعكست هذه المبادرة العفوية روح التعاون لدى الأطفال، ولفتت الأنظار إلى أهمية تقديم المساعدة للآخرين دون انتظار مقابل.

تفاعل واسع وإشادات بأخلاق الأطفال

حظيت الصورة بتفاعل إيجابي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما فعله التلاميذ يتجاوز مجرد تصرف عابر، ليقدم نموذجًا عمليًا لمعاني الإنسانية واحترام كبار السن ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورأى متابعون أن المشهد يحمل رسالة مهمة للمجتمع، مفادها أن القيم الأخلاقية لا تُقاس بالعمر، وإنما تظهر في المواقف اليومية التي تكشف مدى شعور الإنسان بالآخرين واستعداده لمساعدتهم.

كما شدد متفاعلون على أن التربية الحقيقية لا تقتصر على التحصيل الدراسي وحفظ المعلومات، بل تشمل غرس الرحمة والتكافل واحترام الآخرين، وترجمة هذه المبادئ إلى سلوكيات عملية.

رسالة تتجاوز حدود الصورة

وبحسب رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فإن تصرف الأطفال يعكس أهمية التربية الأخلاقية في بناء شخصية الطفل، حيث أن دور المدرسة لا يقتصر على تقديم المناهج التعليمية، بل يمتد إلى ترسيخ قيم التضامن والتكافل واحترام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أن اكتساب هذه السلوكيات الإيجابية يرتبط بمجموعة من العوامل، في مقدمتها التنشئة الأسرية، وتأثير المحيط الاجتماعي، والتوجيه التربوي داخل المؤسسات التعليمية، حيث أن الأطفال يتعلمون القيم من خلال الممارسة اليومية والقدوة الحسنة أكثر مما يتعلمونها عبر التلقين النظري، وهو ما يجعل المبادرات الإنسانية البسيطة ذات تأثير كبير في تشكيل شخصياتهم.

وأشار خبير تربوي إلى أهمية استثمار مثل هذه المواقف الإيجابية في الأنشطة المدرسية، بما يسهم في تعزيز السلوك المدني وتشجيع الطلاب على المبادرة إلى مساعدة الآخرين.

ويؤكد انتشار الصورة، أن المواقف الإنسانية الصادقة قادرة على جذب الاهتمام وإثارة التفاعل الإيجابي، حتى في ظل الانتقادات التي تطال بعض المحتويات المتداولة عن سلوكيات التلاميذ عبر الإنترنت.