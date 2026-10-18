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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
رشا عوني

تبحث النساء عن طريقة عمل كيكة أكتوبر ، بعد انتشارها على منصات التواصل الإجتماعي، والتي اشتهرت بـ تريند كيكة الشتاء أو تريند كيكة أكتوبر، وهي عبارة عن كيك بكريمة الشيكولاتة ومناسبة للخريف والشتاء، حيث بدأت السيدات في الاستعداد لفصل الشتاء والحلويات والكيكات التي نفضلها في هذا التوقيت كل عام، ومنها كيكة الشيكولاتة وكيكة أكتوبر وكيكة الخريف . 

ترند كيكة اكتوبر بطريقتي | وصفة سهلة مع كريمة الشوكولاتة

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر 

 

مقادير كيكة أكتوبر

مكونات الكريمة

- كوبين حليب بارد (400مل)

- 2 ملاعق سكر

- 2 ملاعق نشا

- 2 ملاعق كاكاو

- 50غ شوكولاتة (بالحليب أو سوداء)

- ملعقة زبدة

مكونات الكيك

- 3 بيضات

- كوب سكر (150غ)

- فانيلا

- رشة ملح

- ملعقة خل

- كوب إلا ربع حليب (150مل)

- كوب إلا ربع زيت (150مل)

- 2 أكياس خميرة الحلوى (16غ)

- كوبين و نصف دقيق (300غ)

كيكة أكتوبر بالشوكولاتة — وصفة سهلة ولذيذة

طريقة عمل كيكة أكتوبر التريند

أولا طريقة عمل كريمة الشيكولاتة

في وعاء ضيفي الحليب والسكر والنشا والكاكاو وقلبيهم على البارد ثم ارفعيهم على نار متوسطة مع التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي 

ثم ضيفي مكعبين زبدة و قطع الشيكولاتة ، وقلبي المكونات حتى تمتزج واتركيها جانباً تهدأ حتى تجهيز الكيك 

May be an image of chiffon cake

ثانياً طريقة عمل الكيك 

في الخلاط ضيفي البيض والفانيليا وقطرات من الخل واخلطي المكونات حتى يصبح الخليط أبيض كريمي

ثم ضيفي السكر والزيت والحليب واستمري بالخفق مدة 3 دقائق حتى تتجانس جميع المكونات السائلة

في بولة ضيفي الدقيق المنخول مع رشة ملح وملعقة كبيرة من بيكنج باودر وقلبيهم ثم اسكبي عليهم الخليط السائل

قلبي المكونات سريعا حتى يمتزج الدقيق مع السوائل

ادهني صينية بالزيت والدقيق ثم اسكبي نصف كمية الكيك 

وضعي فوقها بالمنتصف كريمة الشيكولاتة ، وابتعدي عن الأطراف

ثم ضيفي باقي كمية الكيك فوقها بهدوء 

أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة 35 دقيقة

بعد 35 دقيقة اخرجي الصينية واتركيها تبرد ثم قطعيها وقدميها دافئة .

كيكة اكتوبر 🍁تراند اللي غيولي عادة عندك بكثرة اللذة اللي فيه😋👌, المكونات:, كريمة الشوكولا:, 2ملاعق كبيرة نشا , 2ملاعق كبيرة سنيدة , 2ملاعق كبيرة بودرة الكاكاو , 2ملاعق كبيرة حليب مجفف @vitahalib, ...

مكونات كيكة البرتقال الهشة

- 2 كوب دقيق أبيض منخول
- 1 كوب سكر
- 3 بيضات
- نصف كوب زيت نباتي
- نصف كوب عصير برتقال طازج
- ملعقة كبيرة بشر برتقال
- ملعقة صغيرة فانيليا
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر
- رشة ملح

طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة

1. تجهيز خليط الكيك

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ادهني قالب الكيك بالقليل من الزيت ورشيه بالدقيق. في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهشًا.

2. إضافة المكونات السائلة

أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال إلى خليط البيض، ثم قلّبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

3. إضافة المكونات الجافة

اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر ورشة الملح، ثم أضيفي الخليط تدريجيًا إلى المكونات السائلة مع التقليب برفق حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس، مع تجنب الإفراط في التقليب حتى تحافظ الكيكة على هشاشتها.

4. خبز الكيكة

اسكبي الخليط في القالب المجهز، ثم ضعيه في الفرن لمدة تتراوح بين 35 و45 دقيقة، أو حتى تنضج الكيكة ويخرج عود خشبي نظيفًا عند غرسه في المنتصف.

5. تقديم كيكة البرتقال

اتركي الكيكة لتبرد قليلًا قبل إخراجها من القالب، ثم قطعيها وقدميها مع الشاي أو القهوة. ويمكن تزيينها برشة من السكر البودرة أو القليل من بشر البرتقال.

طريقة تحضير كيك البرتقال الهش مع كريمة التزيين

نصائح للحصول على كيكة برتقال هشة

- استخدمي مكونات بدرجة حرارة الغرفة.
- انخلي الدقيق والبيكنج باودر قبل إضافتهما إلى الخليط.
- لا تفتحي باب الفرن خلال أول 30 دقيقة من الخَبز.
- استخدمي عصير برتقال طازجًا للحصول على نكهة أفضل.
- اتركي الكيكة تبرد قبل تقطيعها حتى تحافظ على قوامها المتماسك والهش.

 كيكة البرتقال الهشة وصفة سهلة ولذيذة يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة، وتتميز بقوام خفيف ونكهة منعشة تناسب مختلف المناسبات.

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طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
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