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الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية دولية وتوقيف 61 شخصا مغربي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية دولية وتوقيف 61 شخصا مغربي

الجزائر
الجزائر
محمود نوفل

أعلن الأمن الوطني الجزائري تفكيك شبكة إجرامية دولية مغربية ينشط أعضاؤها داخل التراب الوطني مع توقيف 61 شخصا من جنسية مغربية

وبيّن الأمن الوطني الجزائري في بيان له أن  الخلية كانت بصدد التحضير لارتكاب أعمال تخريبية تمس بالأمن والنظام العام داخل الوطن

وفي وقت لاحق ؛ أعلن الجيش الوطني الشعبي الجزائري، تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 147 عنصر دعم خلال النصف الأول من عام 2026.

وأوضح الجيش - في بيان له أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (وام) - أنه في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من تحييد 23 إرهابيا وتوقيف 147 عنصر دعم واسترجاع 49 قطعة سلاح ناري من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات معتبرة من الذخيرة.

وأضاف أنه تم توقيف 1092 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 156.5 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وحجز 730.46 كيلوجرام من مادة الكوكايين و25.6 مليون قرص مهلوس.

وأشار إلى توقيف وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي لـ 9065 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

الجزائر المغرب الأمن الوطني الجزائري شبكة إجرامية دولية مغربية

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