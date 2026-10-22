إصابة عدد كبير من العمال في تصادم سيارة ملاكي مع تريسكلين بطريق الفيوم

أُصيب عدد كبير من العمال في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتريسكلين كانا يقلان عمالا من قرية الكعابي بمحافظة الفيوم وذلك بالقرب من قرية الإعلام على طريق مصر الفيوم السريع وسط معلومات عن إصابة عدد من العمال بإصابات خطيرة.

تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل في الفيوم

وشهد طريق مصر الفيوم السريع بالقرب من قرية الإعلام حادث تصادم بين سيارة ملاكي قادمة من سنورس وتروسيكلين كانا يحملان عمالا من قرية الكعابي ما أسفر عن سقوط عدد كبير من المصابين بين العمال الذين كانوا يستقلون التريسكلين وقت وقوع الحادث ووفقا للمعلومات المتاحة وقع التصادم أثناء سير المركبات على الطريق السريع فيما لم تتضح حتى الآن جميع ملابسات الحادث أو الأسباب المباشرة التي أدت إلى وقوعه.

نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

وعقب وقوع الحادث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة في حين أشارت المعلومات الأولية إلى أن بعض المصابين حالتهم خطيرة.

ويخضعون للتقييم الطبي لتحديد طبيعة الإصابات ومدى خطورتها ولم تتوافر حتى الآن أعداد دقيقة للمصابين أو بيانات تفصيلية بشأن أعمارهم وأسمائهم كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن الحصيلة النهائية للإصابات.

وأشارت المعلومات المتاحة إلى أن التروسيكلين كانا يسيران بسرعة كبيرة وبطريقة اتسمت بالتهور وعدم الانتظام في السير وهو ما يثير مخاوف بشأن خطورة القيادة غير المنضبطة على الطرق السريعة وما قد ينتج عنها من حوادث تعرض حياة المواطنين للخطر ويأتي الحادث ليؤكد أهمية الالتزام بقواعد المرور وتجنب السرعة الزائدة والقيادة المتهورة خاصة عند نقل العمال والركاب على الطرق السريعة حفاظا على الأرواح والحد من وقوع الحوادث وتتواصل متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل مستشفى الفيوم العام في انتظار اتضاح الأعداد النهائية للمصابين والتفاصيل الكاملة للحادث.