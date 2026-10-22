القبض على شخص بحوزته سلاح نارى في الفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاحا ناريا بممارسة أعمال البلطجة بالفيوم.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة، وهو عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وتم بإرشاده ضبط فرد الخرطوش “الظاهر بالصورة”.

بمواجهته، اعترف بقيامه بتصويره الصورة الواردة بالمنشور منذ عامين، ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي فى إطار الاستعراض ولزيادة نسب المشاهدات.

وأقر بتحصله على السلاح من أحد الأشخاص، تبين أنه عنصر جنائى، مقيد الحرية حالياً على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





