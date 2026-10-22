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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص| وائل جمعة للاعبي الأهلي: عقوبات رادعة في انتظار المقصرين تصل للاستبعاد النهائي

وائل جمعة
وائل جمعة
ياسمين تيسير

أبلغ وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول، بأن هناك عقوبات رادعة تنتظر المقصرين خلال الفترة المقبلة، في حال عدم تقديم الأداء القوي واللعب بروح قتالية.

وبحسب مصدر داخل النادي، فإن مدير الكرة بالأهلي خلال اجتماعه اليوم مع اللاعبين في وجود الحسين عموتة المدير الفني للفريق، أكد للاعبين بأن العقوبات لن تكون مالية فقط، بل سيتم ابعاد المقصرين تمامًا عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد وائل جمعة خلال حديثه مع اللاعبين، على أن النادي لن يسمح بوجود أي لاعب متهاون في المرحلة المقبلة، وأن الإدارة والجماهير لن تسمح بذلك مطلقًا، وأن الإدارة وفرت كل شيء منذ بداية الموسم، ولكن الأداء في الملعب لم يكن جيدًا

وكان الجهاز الفني للأهلي قد عقد جلسة مع اللاعبين اليوم الخميس، بسبب حالة الغضب العارم الموجودة داخل القلعة الحمراء، بسبب سوء مستوى العديد من اللاعبين خلال لقاء القناة والذي انتهى بالتعادل 3-3 في بطولة الدوري.

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