صوفيا حسب الله تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني آنسات

حققت اللاعبة صوفيا سعيد حسب الله، لاعبة نادي النادي، إنجازًا رياضيًا جديدًا، بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني آنسات، بعد أداء متميز تُوّج باعتلائها منصة التتويج.

وتشارك صوفيا في البطولة باسم نادي النادي تحت قيادة الكابتن صالح زكريا، رئيس الجهاز، وبإشراف المدربين العامين الكابتن أسامة الحباك والكابتن أحمد سعيد، وبجهود الكابتن عبد الله أحمد نادي والكابتن علا عامر، ضمن منظومة فنية تعمل على تطوير مهارات اللاعبات الصغيرات وصقل مواهبهن، وإعدادهن للمنافسة وتحقيق الإنجازات الرياضية.