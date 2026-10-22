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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب لا يشبه الأهلي.. محمد عبد الجليل يهاجم عموتة

محمد عبد الجليل
محمد عبد الجليل
نورهان عادل

أطلق محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، مجموعة من التصريحات القوية بشأن الأوضاع الفنية داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منتقدًا بعض الجوانب المتعلقة بإدارة الفريق، ومثيرًا تساؤلات حول أدوار عدد من اللاعبين، كما دافع عن محمد هاني.

محمد عبد الجليل ينتقد عموتة

وقال محمد عبد الجليل، خلال تصريحاته لبرنامج «الديفندر»، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور أحمد البكري عبر قناة الشمس الزرقاء، إن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، لا يشبه النادي، مشيرًا إلى أنه لا يأخذ برأي معاونيه، وهو ما اعتبره أمرًا يستدعي التوقف عند طريقة إدارته للفريق والتعامل مع الجهاز الفني المعاون.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى دور وائل جمعة داخل النادي، موضحًا أنه يشعر وكأن الأخير يؤدي مهام المدرب العام أكثر من كونه مديرًا للكرة، مؤكدًا أن وائل جمعة يبذل قصارى جهده من أجل مساعدة الفريق على النجاح وتحقيق أهدافه، في ظل حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

محمد عبد الجليل يدافع عن محمد هاني

ودافع عبد الجليل عن محمد هاني، لاعب الأهلي، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها بسبب مستواه في الفترة الأخيرة، مطالبًا بعدم القسوة عليه، نظرًا لما قدمه للفريق على مدار سنوات طويلة.

وقال نجم الأهلي السابق: «مش عايزين نقسى على محمد هاني، ده لاعب شال الأهلي 8 سنين»، مشددًا على ضرورة تقدير ما قدمه اللاعب للنادي، وعدم تجاهل دوره خلال السنوات الماضية.

تساؤلات بشأن مركز زيزو وحالة إمام عاشور

وأثار عبد الجليل تساؤلات بشأن الدور الذي يؤديه أحمد سيد زيزو داخل الملعب، قائلًا: «عايز أعرف مركز زيزو في الملعب إيه»، في إشارة إلى عدم وضوح مركز اللاعب ومهامه الفنية من وجهة نظره.

كما تحدث عن إمام عاشور، معبرًا عن معاناته خلال الفترة الحالية، بقوله: «إمام مش عارف يتنفس»، في إشارة إلى ما يراه من صعوبات يواجهها اللاعب في تقديم مستوياته المعتادة.

ملاحظات على مستوى عمر الساعي

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى عمر الساعي، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانات فنية جيدة، لكنه يرى أن قدراته البدنية لا تساعده على الحفاظ على المستوى نفسه طوال دقائق المباراة.

وأوضح عبد الجليل أن عمر الساعي يستطيع تقديم أداء جيد خلال شوط واحد، قبل أن يتراجع مردوده البدني، وهو ما يؤثر على قدرته على الاستمرار بالمستوى نفسه حتى نهاية اللقاء.

بيراميدز يذكر عبد الجليل بالأهلي القديم

وفي ختام تصريحاته، أشاد محمد عبد الجليل بما يقدمه فريق بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يذكره بالأهلي في سنواته الماضية، في إشارة إلى الصورة الفنية التي يظهر بها وقدرته على المنافسة.

وتعكس تصريحات نجم الأهلي السابق رؤيته للأوضاع الفنية داخل القلعة الحمراء، في ظل التساؤلات المتعلقة بأداء الفريق وأدوار بعض اللاعبين، مقابل إشادته بما يقدمه بيراميدز على مستوى المنافسة في الكرة المصرية.

محمد عبد الجليل الأهلي محمد هاني الحسين عموتة

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