صدمة أم بشرى؟ تطورات جديدة في موقف عمر مرموش من مواجهة تشيلسي

تترقب جماهير توتنهام هوتسبير ومنتخب مصر الموقف النهائي للنجم عمر مرموش من المشاركة أمام تشيلسي في المباراة المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض اللاعب لآلام في عضلة السمانة خلال مواجهة كوفنتري سيتي الأخيرة.

مرموش يثير القلق في توتنهام رغم هدفه أمام كوفنتري

ونجح المهاجم المصري في تسجيل هدف خلال مواجهة كوفنتري سيتي، لكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء حتى نهايته، بعدما شعر بآلام في عضلة السمانة ليسقط أرضا ويضطر الجهاز الفني إلى استبداله في الدقيقة 87، مع الدفع بالسويدي ديان كولوسيفسكي بدلا منه.

وأثار خروج مرموش مخاوف بشأن قدرته على اللحاق بالمواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، خاصةً أن توتنهام يعول على إمكاناته الهجومية في المباريات الكبرى ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، حرص الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام، على تهدئة المخاوف بشأن إصابات لاعبيه، موضحا عقب اللقاء أن الإصابات التي تعرض لها عدد من عناصر الفريق لا تبدو خطيرة وفقا لتقييمه الأولي.

عمر مرموش مرشح للظهور أمام تشيلسي

وكشفت صحيفة "London Evening Standard" الإنجليزية أن عمر مرموش لا يزال ضمن الخيارات المطروحة للمشاركة أمام تشيلسي على أن يتحدد موقفه النهائي بناء على تطورات حالته البدنية وتقييم الجهازين الطبي والفني قبل انطلاق المباراة.

ويمثل المهاجم المصري أحد الخيارات التي قد يعتمد عليها دي زيربي لتعزيز القوة الهجومية للفريق خاصة بعد نجاحه في التسجيل أمام كوفنتري، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل المواجهة المقبلة.

وأشار التقرير إلى إمكانية مشاركة مرموش بدلا من دومينيك سولانكي في إطار المفاضلة بين الخيارات الهجومية المتاحة أمام الجهاز الفني وفقا لمدى جاهزية اللاعبين.

ومن المنتظر أن تحسم التدريبات الأخيرة موقف النجم المصري من الظهور في مواجهة تشيلسي، وسط ترقب جماهيري لمعرفة مدى قدرته على تجاوز آلام السمانة ومواصلة تألقه بقميص توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.