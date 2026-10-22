الدفاع اليمنية: تجمعات الحوثيين أهداف عسكرية مشروعة

أفادت صحيفة «عكاظ» السعودية، في خبر عاجل، بأن وزارة الدفاع اليمنية أعلنت أن تجمعات جماعة الحوثيين ستُعد أهدافًا عسكرية مشروعة، في تصريح يعكس تصعيدًا في الموقف العسكري اليمني تجاه تحركات الجماعة.

ولصياغة تقرير صحفي مكتمل، ينبغي التحقق من نص البيان الأصلي وتوقيت صدوره، إلى جانب تحديد المناطق التي يشملها التحذير والسياق العسكري الذي جاء فيه، دون افتراض وقوع ضربات عسكرية أو تحديد أهداف لم ترد في الإعلان.

وأكدت الوزارة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام يمنية، ضرورة ابتعاد المواطنين عن هذه التجمعات وعدم السماح باستغلال أبنائهم أو تعريض حياتهم للخطر، مشيرة إلى أن الفعاليات المذكورة تُستغل، بحسب بيانها، في عمليات التعبئة والحشد العسكري.