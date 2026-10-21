هدى رؤوف: تحركات الحوثيين توسع رقعة الصراع وتهدد أمن الممرات البحرية

أكدت الدكتورة هدى رؤوف، المتخصصة في الشؤون الإيرانية، أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على تشبيك الملفات الإقليمية، بما يسمح بتوسيع نطاق الصراع عبر تحريك جماعات حليفة لطهران، وفي مقدمتها جماعة الحوثيين في اليمن، محذرة من تداعيات هذه التحركات على استقرار اليمن والحل السياسي وأمن الممرات البحرية الاستراتيجية.



وأوضحت "هدى رؤوف" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن التطورات المرتبطة بالحوثيين لا تقتصر على الصراع الداخلي في اليمن، بل تمتد آثارها إلى استقرار الدولة اليمنية وفرص التسوية السياسية، فضلًا عن تهديد حركة الملاحة في مضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.

وأضافت أن أهمية مضيق باب المندب تزداد في ظل ارتباطه الاستراتيجي بمضيق هرمز، مشيرة إلى أن الصراع بين إيران والولايات المتحدة يسلط الضوء على الدور المحوري للممرات والمضايق البحرية في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.



ولفتت إلى أن تصاعد التوترات بشأن الممرات البحرية قد يفرض على دول المنطقة إعادة صياغة استراتيجيات الأمن القومي، في ضوء تداخل الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتزايد المخاطر المرتبطة بحرية الملاحة وأمن الإمدادات.



وأشارت إلى أن تطورات الصراع الإيراني الأمريكي تضع أمن الممرات البحرية في صدارة الاهتمامات الإقليمية، بالتزامن مع تراجع مركزية الملف النووي نسبيًا في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بإغلاق المضايق وتعطيل حركة التجارة الدولية.



وأكدت على أهمية الدور المصري في دعم أمن الخليج، انطلاقًا من الموقف الذي يعتبر أمن دول الخليج امتدادًا للأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية المصرية تشهد تطورًا يستهدف التعامل مع التحديات الإقليمية بما يحافظ على المصالح الوطنية ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.



وشددت على أهمية استمرار الجهود المصرية الرامية إلى الحفاظ على استقرار الخليج واليمن، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية وتفعيل الوساطة باعتبارها أداة أساسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة.



واختتمت بالتأكيد على أن التعامل مع التحديات الراهنة يتطلب تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي ودعم الاستقرار الإقليمي، مع تجنب الانخراط في مسارات تصعيدية قد تزيد من تعقيد المشهد في الشرق الأوسط.