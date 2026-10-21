قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحضور وزير الطيران.. ضباط المراقبة الجوية يحتفلون باليوم العالمي| صور
إدارة كييف العسكرية: استمرار خطر الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية وقصف محطة وقود في دنيبروفسكي
البابا تواضروس يلتقي كهنة قطاع عزبة النخل والمرج | صور
أحمد موسى: وثائق أمريكية كشفت تخطيط واشنطن لإنشاء 33 سدا في إثيوبيا
أحمد موسى: العمليات الإرهابية في سيناء بدأت عام 2004
أحمد موسى: تطوير القدرات البحرية المصرية يتواصل.. وتصنيع 75% من مكونات القطع البحرية محليًا
هجوم بصواريخ باليستية على كييف.. انفجارات وأضرار تطال منشآت الطاقة
أحمد موسى يكشف تفاصيل متابعة بيانات الداخلية ومنظومة إدارة الأزمات.. ويتحدث عن أوضاع سيناء
إعلامي ينتقد أداء الأهلي بعد التعادل مع القناة: لا بنلعب ولا بنكسب
وزير الأوقاف: الاحتفال بالمولد ليس دجلًا ولا شعوذة ومن خالف نعلمه برفق
محمود مسلم: الأمن القومي المصري والسعودي جناحا الأمن القومي العربي
مانشستر يونايتد يخسر برباعية من كومو في دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هدى رؤوف: تحركات الحوثيين توسع رقعة الصراع وتهدد أمن الممرات البحرية

الحوثيين
الحوثيين
رحمة سمير

أكدت الدكتورة هدى رؤوف، المتخصصة في الشؤون الإيرانية، أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على تشبيك الملفات الإقليمية، بما يسمح بتوسيع نطاق الصراع عبر تحريك جماعات حليفة لطهران، وفي مقدمتها جماعة الحوثيين في اليمن، محذرة من تداعيات هذه التحركات على استقرار اليمن والحل السياسي وأمن الممرات البحرية الاستراتيجية.


وأوضحت "هدى رؤوف" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن التطورات المرتبطة بالحوثيين لا تقتصر على الصراع الداخلي في اليمن، بل تمتد آثارها إلى استقرار الدولة اليمنية وفرص التسوية السياسية، فضلًا عن تهديد حركة الملاحة في مضيق باب المندب، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.
وأضافت أن أهمية مضيق باب المندب تزداد في ظل ارتباطه الاستراتيجي بمضيق هرمز، مشيرة إلى أن الصراع بين إيران والولايات المتحدة يسلط الضوء على الدور المحوري للممرات والمضايق البحرية في معادلات الأمن الإقليمي والدولي.


ولفتت إلى أن تصاعد التوترات بشأن الممرات البحرية قد يفرض على دول المنطقة إعادة صياغة استراتيجيات الأمن القومي، في ضوء تداخل الملفات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتزايد المخاطر المرتبطة بحرية الملاحة وأمن الإمدادات.


وأشارت إلى أن تطورات الصراع الإيراني الأمريكي تضع أمن الممرات البحرية في صدارة الاهتمامات الإقليمية، بالتزامن مع تراجع مركزية الملف النووي نسبيًا في ظل تصاعد المخاوف المرتبطة بإغلاق المضايق وتعطيل حركة التجارة الدولية.


وأكدت على أهمية الدور المصري في دعم أمن الخليج، انطلاقًا من الموقف الذي يعتبر أمن دول الخليج امتدادًا للأمن القومي العربي، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية المصرية تشهد تطورًا يستهدف التعامل مع التحديات الإقليمية بما يحافظ على المصالح الوطنية ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.


وشددت على أهمية استمرار الجهود المصرية الرامية إلى الحفاظ على استقرار الخليج واليمن، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية وتفعيل الوساطة باعتبارها أداة أساسية لاحتواء الأزمات ومنع اتساع نطاق الصراع في المنطقة.


واختتمت بالتأكيد على أن التعامل مع التحديات الراهنة يتطلب تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي ودعم الاستقرار الإقليمي، مع تجنب الانخراط في مسارات تصعيدية قد تزيد من تعقيد المشهد في الشرق الأوسط.

الشؤون الإيرانية هدى رؤوف أمن الممرات البحرية الممرات البحرية الحوثيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

مواطن لوزير التموين

مواطن لوزير التموين: واحد شغال نقاش ومدخل عياله مدرسة خاصة.. ليه يتشال من التموين؟

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

4 مديرين إدارات جدد..محافظ الجيزة يعتمد حركة مديري ووكلاء الإدارات التعليمية

الدولار

بعد سلسلة ارتفاعات…انخفاض سعر الدولار في مصر

وائل جمعة

تفتكروا يقصد مين؟ وائل جمعة يثير الجدل برسالة غامضة.. صعب تنزل الحمير

أحمد خالد

لاعب بترول أسيوط لحكم مباراة الزمالك: الله يسامحك هركب شريحة و6 مسامير وخطافين

ترشيحاتنا

تشاومى

مواصفات سلسلة ريدمي نوت 17 الجديدة

أكثر السيارات مبيعًا في السعودية 2026

تويوتا وهيونداي في الصدارة.. أكثر 10 سيارات مبيعًا بالسعودية 2026

شركة "كيه بي إم جي

استطلاع: البرمجيات والصين تعيدان تشكيل صناعة السيارات العالمية بحلول 2035

بالصور

كفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة
الكفتة بالأرز والصلصة الحمراء.. أكلة مصرية بطعم زمان وطريقة تحضير مختلفة

أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
بيجو 307

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟
كيف تساعد القراصيا مرضى البواسير؟

أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
سيارات صينية

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد