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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تأخر البرلمان في الموافقة على طلب تفويض الرئيس لحماية أمن السعودية؟ عاصم الجزار يُجيب

عاصم الجزار
عاصم الجزار
رحمة سمير

أكد الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب ورئيس حزب الجبهة الوطنية، أن مناقشة البرلمان لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ ما يلزم لحماية أمن المملكة العربية السعودية لا تُعد تأخيرًا في اتخاذ القرار، وإنما تأتي نظرًا لحساسية الموضوع وأبعاده الاستراتيجية.


وأوضح "الجزار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن ما يقرب من 500 نائب طلبوا الكلمة للتعبير عن آرائهم بشأن الموضوع، وهو أمر غير مسبوق، مشددًا على ضرورة إتاحة الفرصة أمام جميع النواب لإبداء مواقفهم، في ظل أهمية القضية وتداعياتها على الأمن القومي المصري والعربي.


وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن الكتل البرلمانية لم تكتفِ بالتعبير عن موقفها من خلال ممثل واحد يعكس الرأي الجماعي للحزب، بل حرص عدد من النواب على إبداء آرائهم بصورة فردية، انطلاقًا من تقديراتهم الشخصية لأبعاد القضية وتداعياتها الاستراتيجية.


وأضاف أن رئيس المجلس كان عليه إتاحة الفرصة لكل من طلب الكلمة، بما يضمن إجراء مناقشة برلمانية موسعة تتناسب مع أهمية الموضوع وحساسيته.


وشدد رئيس حزب الجبهة الوطنية، على أهمية استمرار الحلول الدبلوماسية والمسار التفاوضي، مؤكدًا ضرورة الحرص على المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها مبادرة شيخ الأزهر، بما يسهم في احتواء التوترات وتجنب التصعيد.


وأوضح الجزار أنه جرى الاستماع إلى آراء النواب بشأن الطلب الرئاسي، مشيرًا إلى أن التصويت انتهى بالموافقة على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة العربية السعودية، في تأكيد لأهمية حماية الأمن العربي المشترك.

البرلمان السعودية عاصم الجزار أمن السعودية السيسي

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