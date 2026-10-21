وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين



قام الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج و اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المُخابرات العامة بزيارة اليوم ٢١ أكتوبر الجاري إلى الرياض، التقيا خلالها بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلّمان، حيث سلّماه رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على تضامن مصر الكامل ودعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة.

من جانبه، طلب ولي العهد السعودي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحيات سموه إلى السيد رئيس الجمهورية، مُثنياً على متانة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية. كما أعرب سموه عن تقديره البالغ لموقف مصر المتضامن مع المملكة العربية السعودية، على ضوء ما يجمع البلدان من أواصر أخوية وتاريخ مشترك.