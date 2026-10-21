وزير الخارجية: مصر لن تسمح بتقسيم السودان أو تفتيته.. وتدفق السلاح للميليشيات يعرقل الحل السياسي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر بالسودان، مشددًا على أن مصر كانت الملاذ للأشقاء السودانيين عندما اشتدت الأوضاع، في تجسيد لروابط تاريخية راسخة تجمع بين الشعبين.

وقال عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة أمن وأمان الوطن بمنتدى مصر، أن العلاقات بين مصر والسودان تمتد لعقود طويلة من التضامن والتعاون، مستشهدًا بالموقف السوداني عقب هزيمة عام 1967، حين استضاف السودان الطائرات المصرية.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتقسيم السودان أو تفتيته، أو إسقاط مؤسساته الوطنية، وعلى رأسها الجيش الوطني السوداني، مؤكدًا رفض القاهرة وجود ميليشيات مسلحة أو كيانات موازية لمؤسسات الدولة.

وأوضح أن الجهود المصرية متواصلة، بالتنسيق مع أطراف إقليمية ودولية، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية، ووضع خريطة طريق واضحة لإقامة دولة سودانية ديمقراطية موحدة، مع رفض أي تدخلات خارجية تمس سيادة السودان ووحدة أراضيه.

استعادة الأمن والاستقرار في السودان

ولفت عبد العاطي إلى أن تدفق الأسلحة إلى الميليشيات المسلحة يمثل أحد أبرز التحديات التي تعرقل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، وتُقوّض الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع واستعادة الأمن والاستقرار في السودان.