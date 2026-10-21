وزير الخارجية: لا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية في قضية الأمن المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تعمل على تطبيق سياسات التحالفات المرنة للوصول إلى حلول مثالية للعديد من القضايا.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، بالتعاون مع الدول المتشاطئة.

وتابع أن مصر لا تذهب إلى أفريقيا لحماية أمنها المائي، معتبرا أن مستقبل مصر الاقتصادي والتنموي مرتبط بالتنمية في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الانفتاح على الدول الأفريقية يهدف إلى تعزيز التضامن مع دول القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن قضية الأمن المائي قضية وجودية، ولا يمكن رهن حياة 110 ملايين مصري بإرادة أحادية لأي طرف، مؤكدًا أنه ليس لدى مصر عداء مع الشعب الإثيوبي، وأن المشكلة تكمن في الإجراءات الأحادية.