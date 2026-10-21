سفير أوزبكستان بالقاهرة يؤكد قوة العلاقات بفضل الثقة المتبادلة بين الرئيس السيسي وشوكت ميرضيائيف

أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف، قوة العلاقات مع مصر بفضل الحوار الوثيق والثقة المتبادلة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشوكت ميرضيائيف، موضحا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في جميع القطاعات.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم في الاحتفال بمرور 35 عاما على استقلال أوزبكستان بحضور وزير التعليم العالي والبحث عبد العزيز قنصوة ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسين المعتمدين لدى مصر.

وأضاف أن هناك تطابقا في الرؤى بين القاهرة وطشقند حول الأمن العالمي والإقليمي ودعم الاعتدال والتنمية المستدامة والحوار بين الحضارات، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار يشهد نموا سريعا.

كما هناك آفاق واسعة في التعاون الصناعي بين البلدين مدفوعا بدينامكية في كلا البلدين، معربا عن أمله بدوام الصداقة والتعاون القوي والتفاهم المشترك بين مصر وأوزبكستان .

وقال إن بلاده قبل 35 عاما دخلت مرحلة تاريخية جديدة في بناء دولة ذات سيادة وقد شهدت تحولا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وضع أساسا متينا للتنمية المستدامة والسياسة الخارجية .

وأكد أن أوزبكستان تحت قيادة الرئيس شوكت ميرضيائيف تخطو بدينامكية تجسد رؤية أوزبكستان الجديدة وتتبنى سياسة خارجية نشطة وبناءة لتحويل آسيا الوسطى إلى منطقة يسودها الحوار والاستقرار والنمو المشترك وتعمل أوزبكستان على تعزيز دورها في الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمحافل الدولية الرئيسية.