الطيران الحربي اليمني يشن غارات على تعزيزات ومعسكرات الحوثيين في محيط جبل هان بتعز

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، أن الطيران الحربي يشن غارات على تعزيزات ومعسكرات الحوثيين في محيط جبل هان بتعز.

وفي سياق متصل، اتهمت السفارة الأمريكية لدى اليمن جماعة الحوثي باختطاف الأطفال وتجنيدهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، في اتهامات تسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي يواجهها الأطفال في ظل استمرار الصراع المسلح وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.



وجاء ذلك في تصريح نقلته صحيفة «البلاد» السعودية، الأربعاء، قالت فيه السفارة الأميركية إن الحوثيين «يختطفون جيلاً كاملاً من الأطفال ويرسلونهم إلى جبهات القتال»، محذرة من تداعيات هذه الممارسات على مستقبل الأطفال والمجتمع اليمني.

