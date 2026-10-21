اليمن.. الفصائل اليمنية تقصف مطار الريان في مدينة المكلا

أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الفصائل اليمنية قصفت، منذ قليل، مطار الريان في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن.

ووثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 109 جرائم وانتهاكات ارتكبتها الفصائل اليمنية خلال 48 ساعة في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، وفق تقرير نشرته اليوم، الأربعاء، مشيرة إلى إطلاق نحو 147 مقذوفًا عشوائيًا استهدف معظمها أحياء سكنية، إلى جانب صاروخين باليستيين استهدفا حي صينة وسط المدينة.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص، والاختطاف والإخفاء القسري، ومداهمة المنازل، واستهداف الأحياء السكنية بالصواريخ والقذائف، فضلًا عن الاعتداء على سيارات الإسعاف والفرق الطبية، واقتحام دور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، وقطع الطرق العامة، واستمرار الحصار المفروض على المحافظة.

وبحسب التقرير، أسفرت الانتهاكات المرصودة عن مقتل 8 مواطنين، بينهم 3 نساء و3 أطفال، وإصابة 26 آخرين، بينهم 7 نساء و4 أطفال، إلى جانب اختطاف 24 مواطنًا ونقلهم إلى جهات مجهولة.

ورصدت الشبكة مداهمة نحو 23 منزلًا، وتضرر 17 منزلًا جراء القصف، بأضرار تراوحت بين الجزئية والكلية، فضلًا عن تضرر 11 مركبة خاصة بالمواطنين.

وفي إحدى الوقائع التي أوردها التقرير، استُهدفت سيارة إسعاف بقذيفة مدفعية في منطقة صبر بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة الطبيب المرافق وتدمير المركبة، وهو ما اعتبرته الشبكة اعتداءً يهدد سلامة الطواقم الطبية ويعرقل جهود إنقاذ المصابين.

