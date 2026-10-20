السفير السعودي لدى اليمن: ممارسات الفصائل المسلحة تكشف توظيف الأزمات أداة للضغط

قال السفير السعودي لدى اليمن إن ممارسات الفصائل المسلحة تكشف نمطًا متكررًا في توظيف الأزمات أداةً للضغط، في إشارة إلى ما وصفه باستغلال الظروف الصعبة لتحقيق أهداف سياسية أو فرض وقائع على الأرض.

وتأتي تصريحات السفير السعودي، التي نقلها موقع "العربية نيوز" في ظل استمرار تعقيدات الأزمة اليمنية، وتعدد الملفات السياسية والأمنية والإنسانية المرتبطة بالصراع، وسط تحديات تواجه جهود التوصل إلى تسوية تنهي سنوات من المواجهات وتخفف معاناة المدنيين.

ويعكس التصريح موقفًا سعوديًا منتقدًا للممارسات التي قال السفير إنها تستغل الأزمات وسيلةً للضغط، بدلًا من التعامل معها بما يسهم في تخفيف تداعياتها ودعم الاستقرار في اليمن.

وتشهد الأزمة اليمنية تداخلًا بين المسارات السياسية والعسكرية والإنسانية، ما يجعل التطورات الميدانية والمواقف الصادرة عن الأطراف المعنية مؤثرة في فرص التهدئة ومساعي التسوية.

ولم تتضمن التصريحات الواردة تفاصيل محددة بشأن الأزمة التي أشار إليها السفير أو الوقائع التي استند إليها في حديثه، لذلك تظل طبيعة المقصود من التصريح مرتبطة بالسياق الكامل الذي وردت فيه تصريحاته.