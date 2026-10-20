الاتحاد الأفريقي يدعو إلى الحوار السلمي في الكونغو الديمقراطية ويحذر من تصعيد التوترات

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، دعم الاتحاد لجهود تحقيق السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيدًا بمساعي الرئيس فيليكس تشيسكيدي لإطلاق حوار سياسي وطني شامل يضم الأطراف السياسية والاجتماعية المعنية، مع احترام مؤسسات الدولة.

ودعا يوسف - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - جميع الأطراف السياسية والجهات المعنية إلى الالتزام بالوسائل السلمية وضبط النفس، والامتناع عن أي تحركات من شأنها تأجيج التوترات أو تقويض فرص الحوار والمصالحة الوطنية .

وأكد رئيس المفوضية ضرورة الحفاظ على سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها وسلامة أراضيها، وضمان تنفيذ الالتزامات المتعهد بها واحترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

وجدد يوسف دعم الاتحاد الأفريقي الكامل لجهود الوساطة التي يقودها رئيس توجو فور إسوزيمنا جناسينجبي، بصفته وسيط الاتحاد الأفريقي، بمساندة فريق الميسرين التابعين لكل من مجموعة شرق أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، مؤكدًا استعداد المفوضية لدعم هذه الجهود بالتنسيق مع المبادرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في إحلال سلام دائم في الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى