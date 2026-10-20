أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، أنه تم تدمير صاروخ باليستي بالسعودية.

وأوضح المالكي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ الثلاثاء/ - أنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

وحذَّر تحالف دعم الشرعية في اليمن الميليشيات الحوثية من استغلال الوسائط البحرية التقليدية «زعيمة - هوري - جلبة - سنبوق» في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر.