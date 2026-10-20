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التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض

قوات السعودية
قوات السعودية
محمد على

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.

وقبل قليل، سُمع دوي انفجارين في العاصمة السعودية الرياض، بعدما أرسلت السلطات إنذارًا عبر الهواتف لسكان الرياض بوجود تهديد جوي وخطر.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، إلى إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض «للتحذير من خطر.

وأمس، أعلنت جماعة الحوثي، أنها شنت عدة هجمات استهدفت منشآت ⁠طاقة ومطارين وأهدافا عسكرية في السعودية.

وحذَّر تحالف دعم الشرعية في اليمن الميليشيات الحوثية من استغلال الوسائط البحرية التقليدية «زعيمة - هوري - جلبة - سنبوق» في عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ والمعدات العسكرية عبر البحر.

وأكد إنذار نشره المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، أن استغلال تلك الوسائط لتهريب الأسلحة يشكّل تهديداً لأمن اليمن، ويعرض حياة الناس للخطر.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أرامكو تهريب الأسلحة

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