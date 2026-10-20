الدفاع المدني السعودي يطلق إنذاراً للتحذير من خطر في الرياض

أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أصدر تحذيراً عاجلاً للمواطنين والمقيمين، متضمناً إرشادات لضمان السلامة أثناء فترة الإنذار.



وجه الدفاع المدني بالبقاء داخل المباني والتوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن أو غرفة داخلية، والابتعاد تماماً عن النوافذ، والزجاج، والشرفات، والأسطح.



للمتواجدين في الخارج، ضرورة الدخول إلى أقرب منشأة والاحتماء خلف ساتر صلب.



أما لأصحاب المركبات، فمن الضروري التوقف على جانب الطريق فور تلقي الرسالة التحذيرية، مع تجنب الوقوف أسفل الجسور أو بالقرب من المباني الشاهقة.



كذلك منع التجمهر والتصوير، حيث شددت السلطات على منع التجمهر أو تصوير ونشر أي مقاطع أو معلومات تتعلق بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها؛ لتجنب المساءلة القانونية.