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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قائد الجيش الباكستاني يصل طهران.. وتلويح باستهداف البنية التحتية لأمريكا

قائد الجيش الباكستاني عاصم منير
قائد الجيش الباكستاني عاصم منير
محمد على

يصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكر مسؤول باكستاني ووسائل إعلام إيرانية.

وتأتي الزيارة المقررة، في أعقاب محادثات جرت في وقت سابق من الصيف بين منير وقادة إيرانيين، ركزت على تدابير لمنع مزيد من التصعيد، ومعاودة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن.

ومن المقرر أن يجري منير لقاءات ومباحثات مع مسؤولين إيرانيين، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم"، موضحة أن الزيارة ستتناول دور إسلام آباد في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

من جهته، وفي خطاب انتخابي في ولاية كانساس، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول إن أمربكا دمرت القدرات العسكرية الجوية والبحرية الإيرانية بشكل كامل.

وأضاف أن الرادارات والأسلحة المضادة للطائرات التابعة لإيران تم تدميرها كذلك.

كما قال ترامب إن المستوى الأول والثاني من القيادات الإيرانية تم قتلهم، وإن من تبقى من القادة في إيران يريدون ضماناً بأن واشنطن لن تقتلهم كما قتلت الآخرين.

وللمرة الثانية خلال ساعات، لوحت إيران باستهداف البنية التحتية التكنولوجية المرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة، حال استئناف الهجمات عليها، في تهديد يشمل كابلات الإنترنت البحرية.

قائد الجيش الباكستاني أمريك باكستان إيران قائد الجيش الباكستاني عاصم منير ترامب

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