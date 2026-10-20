مبعوث سوريا والعراق: واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق سلمي مع طهران

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك، على رغبة واشنطن في إنهاء الحرب مع إيران، مؤكدًا على أن أمريكا ترغب في التوصل إلى اتفاق سلمي مع طهران.

وقبل أسبوع، بحث رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، مع المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي توم باراك، مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي، أن الزيدي استقبل المبعوث باراك لبحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وأشار البيان إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويخفف التوترات والصراعات الإقليمية.