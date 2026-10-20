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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يرفع التأهب إلى أعلى مستوى تحسبًا لهجمات إيرانية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت القناة 14 العبرية برفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب إلى أعلى مستوى، وسط مخاوف من محاولات هجوم إيرانية، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

ووفقًا للقناة، تشمل الإجراءات استمرار منع الجنود من مغادرة القواعد العسكرية، إلى جانب تعزيز القوات اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، في إطار الاستعدادات الأمنية تحسبًا لأي تطورات محتملة.

ويقوم  بيت هيجسيث وزير الحرب الأمريكي، بزيارة سرية إلى إسرائيل حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقًا لمسؤول عسكري أمريكي كبير تحدث إلى شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية .

أكد مصدر ثانٍ مطلع على الأمر في إسرائيل صباح الثلاثاء أن نتنياهو التقى هيجسيث.

جاءت الزيارة المفاجئة قبل أسبوع واحد فقط من موعد الانتخابات التي سيخوضها حزب نتنياهو.

كما تأتي بعد أن لوّح الرئيس الأمريكي ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي الشهر المقبل.

أكد هيجسيث في منشور على موقع إكس أنه كان في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية يوم الاثنين، ونشر صورة لنفسه وهو يخاطب أفراد الخدمة الأمريكية الذين قال إنهم: "في مهمة تاريخية". ولم يحدد موقعه أو يذكر إسرائيل.وامتنع البنتاجون عن التعليق على الزيارة.

شنت القوات الإسرائيلية والأمريكية ضربات مشتركة على إيران في أواخر فبراير، وعمل الحليفان بتعاون وثيق في بداية الحرب. كما قصفت الولايات المتحدة ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو 2025 خلال نزاع أوسع بين إسرائيل وإيران.

امتنعت إيران والولايات المتحدة إلى حد كبير عن توجيه ضربات لبعضهما البعض في الأسابيع الأخيرة، لكن ترامب قال علناً إنه لا يزال يدرس ما إذا كان سيعقد اتفاقاً مع القيادة الإيرانية أو "يدمر" البلاد - وهو قرار يقول إنه قد يتخذه بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر .

يواجه نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ إسرائيل، حالة من عدم اليقين السياسي بعد أسبوع من يوم الثلاثاء. يسعى الائتلاف الذي يقوده حزب الليكود اليميني إلى البقاء في السلطة، لكنه يواجه عدة منافسين من الوسط، من بينهم حزب يديره رئيس الأركان السابق لجيشه الدفاع الإسرائيلي، جادي آيزنكوت.


هدف الزيارة السرية
ويرى مراقبون أن هدف الزيارة السرية هي تقديم الدعم لنتنياهو قبل الانتخابات، هذا الدعم الذي إن تأكد فقد يعمل لصالح نتنياهو، الحاكم الأكثر توليًا لمنصبه ما بين قادة الكيان.

كما يرى مراقبون أنه بالتأكيد تم الحديث عن إيران والموقف الصعب حاليًا واحتمالية كبيرة لشن ضربة جوية قوية لإيران.

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