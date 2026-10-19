إعلام إسرائيلي: تردد إيراني ومن حزب الله بشأن استغلال فترة الانتخابات لمهاجمة إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، بأن إيران وحزب الله يترددان بشأن استغلال فترة الانتخابات الإسرائيلية لشن هجمات ضد إسرائيل، وسط مخاوف أمنية من احتمال تصعيد الأوضاع خلال هذه المرحلة.

وتأتي هذه التقديرات في ظل متابعة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للتحركات الإيرانية وتحركات حزب الله، تحسبًا لأي هجمات محتملة قد تؤدي إلى اتساع نطاق المواجهة الإقليمية.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى وجود مخاوف من استغلال فترة الانتخابات لتنفيذ هجمات مفاجئة، في وقت تراقب فيه إسرائيل التطورات الأمنية على الجبهات المختلفة.