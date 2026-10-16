الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ماهر وليد عمر الحسيني، الذي وصفه بأنه رئيس خلية «نحافا» التابعة لحركة حماس، في غارة جوية استهدفت جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن الحسيني شارك في الهجوم على مخيم «ريعيم» خلال أحداث 7 أكتوبر 2023، مضيفًا أنه كان يعمل، وفقًا لروايته، على التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين، إلى جانب إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس.

وأشار البيان إلى أن العملية نُفذت جوًا، بهدف ما وصفه الجيش بإزالة التهديد، متهمًا الحسيني بمواصلة أنشطة عسكرية في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.