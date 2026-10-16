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الصحة الفلسطينية: 466 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والتجويع في غزة منذ عام 2024
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة الفلسطينية: 466 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والتجويع في غزة منذ عام 2024

غزة
غزة
رحمة سمير

حذّر الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من تفاقم الأزمة الإنسانية والغذائية في القطاع، مؤكدًا ارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات بين الأطفال وكبار السن في ظل استمرار نقص المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بإدخال المساعدات وفق البروتوكول الإنساني، كما لم يوفر الاحتياجات اللازمة لإيواء النازحين مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشار الدقران، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الاتفاق الإنساني كان ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة إلا أن ما سُمح بدخوله لم يتجاوز نحو 33 إلى 34% من العدد المتفق عليه، بالإضافة إلى أن نقص الغذاء أدى إلى تفاقم معدلات سوء التغذية خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة سجلت 466 حالة وفاة مرتبطة بسوء التغذية والتجويع منذ عام 2024 من بينها 157 طفلًا وفق الأرقام التي أعلنها خلال المداخلة.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن نحو مليون ونصف مليون شخص في القطاع مهددون بسوء التغذية، مشيرًا إلى تسجيل 158 ألف حالة سوء تغذية بين الأطفال دون سن الخامسة منذ عام 2024، وأشاد بالدور المصري في تقديم المساعدات الإنسانية بما يشمل الخيام والوقود والإمدادات اللازمة لدعم المستشفيات، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها لتخفيف معاناة الفلسطينيين بينما تواجه عمليات إدخال المساعدات عراقيل مستمرة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الصحية، أكد «الدقران» أن أكثر من 20 ألف مريض ومصاب يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة، مشيرًا إلى وفاة نحو 2070 مريضًا ممن كانوا ينتظرون الإجلاء وفق الأرقام الواردة في المداخلة، بالإضافة إلى أن إجلاء المرضى والمصابين توقف لنحو 3 أسابيع، محذرًا من أن استمرار التأخير يهدد حياة آلاف الحالات، فضلًا عن النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية داخل القطاع.

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