وزير خارجية الصين لرئيس إسرائيل: افتحوا المجال لدخول المساعدات إلى غزة وأوقفوا الاستيطان في الضفة

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن تعزيز السلام والمصالحة في المنطقة يمثل حجر الزاوية في سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الصيني لرئيس إسرائيل: القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي في القرن الحالي



وأضاف وانج يي، خلال لقاء برئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، خلال لقائهما على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، في باكو عاصمة أذربيجا أن الصين تتمسك بموقف ثابت مفاده أن القضية الفلسطينية تمثل أكبر ظلم تاريخي في القرن الحالي، في ضوء ما يعانيه الشعب الفلسطيني من تجويع وتشريد وإبادة جماعية.



وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في فتح المجال أمام الوصول الكامل إلى قطاع غزة، داعيًا إسرائيل إلى وقف وإلغاء إقامة المستوطنات القسرية في الضفة الغربية.