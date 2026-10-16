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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية الصين لرئيس إسرائيل: افتحوا المجال لدخول المساعدات إلى غزة وأوقفوا الاستيطان في الضفة

الحرب على غزة ـ أرشيفية
الحرب على غزة ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن تعزيز السلام والمصالحة في المنطقة يمثل حجر الزاوية في سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الصيني لرئيس إسرائيل: القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي في القرن الحالي


وأضاف وانج يي، خلال لقاء برئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، خلال لقائهما على هامش قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)، في باكو عاصمة أذربيجا أن الصين تتمسك بموقف ثابت مفاده أن القضية الفلسطينية تمثل أكبر ظلم تاريخي في القرن الحالي، في ضوء ما يعانيه الشعب الفلسطيني من تجويع وتشريد وإبادة جماعية.


وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في فتح المجال أمام الوصول الكامل إلى قطاع غزة، داعيًا إسرائيل إلى وقف وإلغاء إقامة المستوطنات القسرية في الضفة الغربية.

غزة الصين وزير الخارجية الصيني الحرب على غزة الضفة الغربية

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