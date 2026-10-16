حماس تطالب ملادينوف بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة ووقف العمليات العسكرية

اتهمت حركة حماس نيكولاي ملادينوف بالانحياز إلى إسرائيل، مطالبةً إياه بالتحرك للضغط عليها وإلزامها برفع الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف ما وصفته الحركة بـ«جرائم الاحتلال».

وتعكس هذه التصريحات موقف الحركة من دور ملادينوف في التعامل مع التطورات المتعلقة بقطاع غزة، في ظل استمرار الخلافات بشأن آليات تنفيذ التفاهمات والالتزامات المرتبطة بالوضع الإنساني في القطاع.

وتأتي المطالبة في وقت تتصاعد فيه الخلافات بشأن دخول البضائع والإمدادات إلى القطاع، بعدما أعلنت إسرائيل وقف تنسيق دخول السلع التجارية، على خلفية خلاف يتعلق بالرسوم المفروضة على الشاحنات والتجار في غزة.

وفي المقابل، حذرت الأمم المتحدة من هشاشة التحسن في ملف التغذية، مؤكدة أهمية استمرار تدفق الإمدادات بصورة منتظمة لتلبية احتياجات السكان.