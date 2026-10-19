قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها الطاقة والمياه والحلول التكنولوجية.. وزير الخارجية يطالب بزيادة المشروعات مع دول الاتحاد من أجل المتوسط
ليس له علاقة بـ"الدفتيريا".. الصحة توضح الحقائق العلمية بشأن "الخناق الحنجري"
قرار قضائي بشأن دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب شهير
إنريكي: يجب حرمان لامين يامال من الكرة ونريد أن نلحق ببرشلونة أول هزيمة خلال الموسم
مدير الأكاديمية العسكرية: نستهدف إعادة صياغة الشخصية وبناء كفاءات بشرية بمعايير عالية من الانضباط والإتقان
إعلامي مجلس الوزراء يسلط الضوء على منصة "شات EGYPT" لمواجهة الشائعات بالذكاء الاصطناعي
كيفية التسجيل بموقع إصدار تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق بالموبايل
مصطفى بكري: مجلس النواب يحسم الإثنين المقبل موقفه من تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية
مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: «التدريب» يصنع البطل.. ونُجري اختبارات قبل وأثناء وبعد انتهائه
مسؤول بنقابة الإعلاميين: منتدى مصر 2026 انطلاقة تعكس مكانة الدولة ورؤيتها للمستقبل
القبض على المتهم بالتعدي على شخص بالضرب في الغربية
رويترز: قطر تخطط لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء في لبنان وإبرام اتفاق لتوريد الغاز لمدة 20 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صدمة في إسرائيل.. السجن لطبيب مستشفى سوروكا بعد مبايعته تنظيم داعش

صدمة في إسرائيل.. السجن لطبيب سوروكا بعد مبايعته تنظيم داعش
صدمة في إسرائيل.. السجن لطبيب سوروكا بعد مبايعته تنظيم داعش
فرناس حفظي

قضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة 27 شهرًا على الدكتور محمد عزام، الذي سبق له العمل في مستشفى سوروكا، بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع وقف تنفيذ 12 شهرًا من العقوبة، وتغريمه 15 ألف شيكل.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، في تقرير للصحفية إيلانا كورييل، أن التحقيقات كشفت عن خضوع عزام لعملية تطرف فكري استمرت سنوات، إذ اعتاد منذ عام 2014 متابعة المحتوى الدعائي لتنظيم داعش، قبل أن يبايع التنظيم وزعيمه عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب تفاصيل الحكم، احتفظ الطبيب محمد عزام بمواد ومعلومات ذات طابع عملياتي على أجهزته الإلكترونية، تضمنت تعليمات لصناعة المتفجرات والسموم، وهو ما اعتبرته المحكمة مؤشرًا على تعمق تطرفه وتجاوز الأمر مجرد الاهتمام أو متابعة المحتوى المتطرف.

وأكدت المحكمة أن خطورة القضية ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها طول فترة التطرف، وحجم المواد التي جمعها المتهم، ومبايعته التنظيم خلال الحرب التي أعقبت السابع من أكتوبر، فضلًا عن المخاطر المحتملة المرتبطة بطبيعة عمله طبيبًا في مستشفى حكومي يتلقى فيه مدنيون وجنود العلاج.

وشددت المحكمة على ضرورة أن تتناسب العقوبة مع خطورة الجرائم المرتبطة بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، وأن تسهم في ردع آخرين عن الانضمام إليها.

من جانبها، أكدت النيابة العامة الإسرائيلية أن القضية تعكس خطورة اختيار مواطن إسرائيلي الانضمام إلى تنظيم داعش، بعد سنوات من استهلاك المواد الدعائية المتطرفة ومشاهدة تسجيلات للقتال والإعدامات، فضلًا عن حيازة مواد تتعلق بإعداد المتفجرات والسموم.

وأضافت النيابة أن التناقض بين طبيعة مهنة الطب القائمة على إنقاذ الأرواح ورعاية المرضى، وبين الأفعال المنسوبة إلى الدكتور محمد عزام، كان من العوامل التي أبرزت جسامة القضية.

وأشارت إلى إحالة بيانات المتهم إلى وزارة الصحة الإسرائيلية للنظر في إمكانية سحب ترخيص مزاولة مهنة الطب منه، في ضوء خطورة الوقائع التي أدين على أساسها.

محكمة الصلح مدينة بئر السبع محمد عزام مستشفى سوروكا تنظيم داعش الإرهابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر

قبل الميعاد بيومين.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بعد تبكيرها

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستذكر موقفًا للرئيس الأسبق مبارك بشأن وزير الكهرباء ماهر أباظة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026.. عيار 21 يقترب من 6300 جنيه

المتهم

النيابة العامة في قضية صاحب بيت فاطم: المتهم استغل الضعف النفسي للمجني عليها

اسعار الفراخ اليوم

البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

عداد الكهرباء

عداد الكهرباء هيكشفك.. تحذير مهم للمشتركين قبل محاولة السرقة

صورة أرشيفية

اتهام طبيب بسوهاج بفض غشاء بكارة مريضة أثناء عملية جراحية.. ومحاميها يكشف التفاصيل

أرشيفية

أمريكا تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا لإلغاء الرحلات وإغلاق الأجواء

ترشيحاتنا

كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

كيف تمنع الشركات الكبرى من استخدام بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟

5 سيارات 2027 جديدة

أشهر 5 سيارات 2027 جديدة في مصر

تويوتا هايلكس موديل 2027

سعر تويوتا هايلكس 2027 في الإمارات

بالصور

فقدت 7 أجنة قبل الإنجاب.. ما المرض الذي عانت منه منى زكي؟

مني زكي
مني زكي
مني زكي

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل
ابنك عنده كحة أو رشح؟ علامات تحدد هل يذهب إلى المدرسة أم يبقى في المنزل

تشييع جثمان جدة مريم عامر منيب من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب
جنازة جدة مريم عامر منيب

أعراض جرثومة المعدة المتقدمة.. وطرق علاجها نهائيا

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة

فيديو

نجوم الفن يتفاعلون مع موقف السيسي تجاه السعودية

شيرين وأصالة ووائل كفوري.. نجوم الفن يتفاعلون مع موقف رئيس مصر تجاه السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها محمد عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: ركائز المناعة الفكرية والوجدانية.. نحو مناعة فكرية وشخصية مستقلة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

المزيد