مسبار ياباني ومركبتان فرنسيتان في طريقهم إلى أقمار المريخ

انطلق اليوم /الثلاثاء/مسبار فضائي ومركبتان فرنسيتان في رحلة نحو أقمار المريخ، في محاولة لتحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في جمع عينات من تلك الأقمار، وهو ما قد يسهم في كشف أسرار نشأة النظام الشمسي وأصل الحياة على كوكب الأرض.

وذكرت قناة /فرانس 24/ الإخبارية أنه يتوقع أن تساهم مهمة "استكشاف أقمار المريخ" (MMX) -وهي ثمرة تعاون بين وكالة الفضاء اليابانية (Jaxa)، والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا (CNES)، ووكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والمركز الألماني للطيران والفضاء (DLR)- في وضع الأسس لاستكشاف بشري مستقبلي للمريخ.

وقد أقلع الصاروخ "H3" -الذي يحمل المسبار "MMX" بالإضافة إلى مركبتين فرنسيتين (مركبة جوالة ومقياس طيف)- من مركز "تانيجاشيما" الفضائي (جنوبي اليابان) اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:41 صباحا (19:41 بتوقيت جرينتش)، وفقا لما أظهرته لقطات البث المباشر لوكالة الفضاء اليابانية.

وبعد مرور أكثر من ساعة، أعلنت وكالة الفضاء اليابانية (Jaxa) -عبر بثها المباشر- أن المسبار انفصل بنجاح عن الصاروخ و"بدأ رحلته" نحو منطقة المريخ.

ومن المقرر أن يصل المسبار إلى محيط المريخ في أغسطس 2027، حيث سيبقى لمدة ثلاث سنوات بالقرب من "الكوكب الأحمر"، في مدار حول "فوبوس" -أحد قمري المريخ-. وبعد ذلك، سيهبط المسبار على سطح هذا القمر لجمع ما لا يقل عن 10 جرامات من المواد.

وقبل ذلك، من المقرر أن تصبح المركبة الجوالة الفرنسية-الألمانية "إيديفيكس" -التي سميت تيمنا بالكلب المرافق لشخصية "أستريكس" في القصص المصورة- أول مركبة في التاريخ تجوب سطح قمر المريخ "فوبوس". وستقوم هذه المركبة بإجراء عمليات رصد للسطح، كما ستعمل ككشاف للمسبار الرئيسي لضمان هبوطه بسلام.

من ناحية أخرى، سيقوم جهاز "ميرس" -وهو مقياس طيفي طوره المركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES) ومرصد باريس (PSL)- بـ"مساعدة العلماء في اختيار المواقع الأكثر أهمية لجمع العينات"، وذلك حسبما أوضحت عالمة الفلك أنتونيلا باروتشي، المسؤولة العلمية عن هذا الجهاز.

وأشارت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (Jaxa) إلى أن المهمة ستدرس أيضا إمكانية استخدام "فوبوس" كـ"محطة فضائية طبيعية"، من خلال تحديد المتطلبات اللازمة لرحلة الذهاب والعودة إلى المريخ؛ وهو عنصر "أساسي لاستكشاف الكوكب الأحمر من قِبل البشر"، بحسب الوكالة.

كما تتضمن المهمة رصد القمر الآخر للمريخ، "ديموس"، دون الهبوط عليه، وذلك قبل العودة إلى الأرض. وتأمل وكالة (Jaxa) أن تكشف المهمة عن كيفية تشكل المريخ وقمريه، وهي معلومة جوهرية لفهم نشأة النظام الشمسي.