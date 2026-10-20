وزير الحرب الإسرائيلي: إنشاء لواء عسكري متخصص في الفضاء الخارجي

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إنشاء لواء عسكري متخصص بالفضاء الخارجي لجعل الكيان"قوة عالمية رائدة" في هذا المجال.

وصف كاتس القرار الصادر عن رئيس الأركان، أيال زامير، بأنه جزء من السياسة التي يدفع بها شخصياً لتحويل إسرائيل إلى "قوة فضائية أمنية" تحت شعار "حرب النجوم باللونين الأزرق والأبيض".

وفي منشور عبر منصة "إكس" أضاف كاتس: "الهدف الذي وُضع للجيش ومنظومة الأمن هو جعل إسرائيل واحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجالات الفضاء الأمني".

وتابع أن القدرة على "الرصد والدفاع والهجوم من الفضاء على أي هدف في مساحات شاسعة ستعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية وعالمية، وتردع الأعداء القريبين والبعيدين، وتضمن أمننا للأجيال القادمة".

ويأتي إنشاء اللواء الفضائي ضمن خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات، حيث سيتمركز في مديرية التخطيط، ويُركز على بناء القوة والعمليات في مجال الفضاء، بما يشمل تطوير الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار والقدرات الفضائية.

وقد عُيّن قائد سابق لوحدة 9900 المتخصصة بالاستخبارات الفضائية (العميد "ش") رئيساً للواء الجديد.

وكان كاتس قد أكد في يونيو الماضي، سعي إسرائيل لتطوير قدرات هجومية من الفضاء، بما في ذلك أنظمة ليزر فضائية.